Así pueden votar los socios del Dépor para el cambio de nombre del club hasta el 21 de junio

El Real Club Deportivo ha abierto este miércoles las votaciones a sus abonados para decidir sobre la adecuación de la denominación oficial de la entidad al marco jurídico vigente en materia de toponimia oficial de la ciudad de A Coruña.

Desde este 17 de junio y hasta el domingo 21, los socios podrán ejercer su derecho a voto de manera telemática y pronunciarse sobre su elección, con un proceso telefónico para las personas mayores de 61 años.

Las opciones sometidas a votación son las siguientes:

Mantener la denominación actual: Real Club Deportivo de La Coruña. Adecuar el nombre del Club y los elementos gráficos a la toponimia oficial de la ciudad, adoptando la denominación "Real Club Deportivo de A Coruña" en castellano y "Real Club Deportivo da Coruña" en gallego.

En la consulta pueden participar todas las personas abonadas del Club que tengan cumplidos 12 años o más a fecha de inicio del proceso (17 de junio de 2026). Cada abonado/a podrá votar una sola vez.

📲 Segue os pasos para participar no proceso de consulta sobre a denominación oficial do Club



👉 https://t.co/qNGMXTjD7B



⌚ Ata as 18:00h do 21 de xuño



👀 Exclusivo para persoas abonadas do Club. pic.twitter.com/CUmjyplwLV — RC Deportivo (@RCDeportivo) June 17, 2026

El periodo de votación ha comenzado a las 09:00 horas y permanecerá abierto hasta el próximo 21 de junio a las 18:00 horas.

El resultado de la consulta tendrá carácter vinculante, la adecuación de la denominación únicamente se producirá en caso de que esta opción obtenga la mayoría simple de los votos emitidos. En este escenario, los órganos competentes del Club llevarán a cabo las gestiones necesarias para que la nueva denominación se implemente de cara a la temporada deportiva 2026/2027.

¿Cómo se puede votar?

Para poder participar en el proceso de votación los abonados deberán acceder al siguiente enlace en la web oficial del Dépor. Posteriormente, deberán identificarse como abonado, iniciando sesión con su cuenta o ID de Abono.

Una vez dentro, tendrán que completar el proceso de votación y tras enviar las respuestas, recibirán un correo de confirmación.

Las personas abonadas mayores de 65 o con diversidad funcional podrán llamar al teléfono 981167310 para realizar la votación.

Ante cualquier duda o incidencia dirigirse a este correo electrónico: atencion.deportivista@rcdeportivo.es