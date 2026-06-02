¿Te tatuarías el escudo del Dépor? "Desde el ascenso no para de escribirnos gente pidiendo presupuesto"

Primero fue David Mella y luego lo siguieron el resto. Mario Soriano, José Ángel, Quagliata, Ximo Navarro, Luismi Cruz y Eric Puerto tienen una fecha grabada en la piel: el 24 de mayo de 2026. Todos ellos pasaron por la aguja de Chris Weishaupt.

Desde entonces, W Studio no para de recibir mensajes pidiendo presupuesto. Decenas de deportivistas quieren su propio tatuaje en homenaje al Dépor y, en concreto, al día en el que su equipo subió a Primera.

"Nos ha escrito muchísima gente preguntando", asegura Jaime, uno de los socios del estudio de la avenida Rubine. Y es que, desde que publicaron el reel en el que se puede ver a los jugadores tatuándose, muchos aficionados han querido llevarse ese recuerdo grabado en la piel y no solo en la memoria.

De hecho, el club también se hizo eco de ello en su Instagram, compartiendo cada uno de los diseños: "Hai datas que quedan gravadas na memoria... e agora tamén na pel".

Lo mismo ocurre en Katattoomba, en la calle Orzán, donde Alberto Cortiñas bromea con el tema. "Hemos hecho alguno, pero se nota que la gente se ha gastado todo el dinero en la celebración", ríe. Ellos fueron uno de los pioneros en traer la tinta a la ciudad. Han hecho infinidad de tatuajes del Dépor y para ellos no es nada nuevo, pero reconocen que el ascenso ha disparado las consultas.

"El del Dépor suele ser el primer tatuaje de los chavales", afirma Alberto Cortiñas. Él quería aprovechar la situación para recuperar algunos diseños antiguos que tenía guardados, pero reconoce que "son algo más gamberros de lo que suele pedir la gente". Y es que lo que se lleva ahora son cosas "más simples", algo en lo que coincide Jaime, que asegura que lo que más les pide la gente son "escudos pequeños" o "frases".

El primero, David Mella

Es el caso de los propios jugadores del Dépor. Solo Mella se animó a hacerse un escudo algo más grande que el resto. Además, aprovechó la ocasión para tatuarse también con Chris un Doraemon y un Nobita "fumaos".

En ambos estudios esperan que el número de citas para tatuajes del Dépor siga aumentando. Y es que, ahora que el equipo está en Primera, parece que muchos quieren llevar ese recuerdo grabado en la piel.