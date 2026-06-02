El Deportivo ha vendido su sede histórica de la plaza de Pontevedra en A Coruña

El mosaico con el escudo y el nombre del equipo de la fachada pasará a formar parte del recién inaugurado museo del club, y este inmueble de la esquina con la calle Rubine se convertirá en la sede del grupo inmobiliario GSC Holding Empresarial

El cambio de nombre de La Coruña a A Coruña y el ascenso a primera no serán los únicos hitos históricos del Dépor en este final de temporada. El Deportivo ha culminado la venta de su histórica sede de la plaza de Pontevedra, en el centro de A Coruña, que desde 1972 había ejercido de cuartel general de la dirección del equipo. Quincemil ha podido confirmar en primicia y hace escasos minutos la histórica operación.

El inmueble, de 349 metros cuadrados sumando elementos comunes del edificio, 319 construidos y 280 útiles, ha sido adquirido por una cantidad que no ha trascendido por el grupo de empresas GSC Holding Empresarial. Esta entreplanta crucial de la historia de la ciudad pasará a ser la sede de este holding, donde está entre otras la inmobiliaria Brigantia Real Estate, patrocinadora del equipo durante las últimas temporadas.

La operación no solo hará que el Deportivo ingrese dinero en sus arcas, sino que también mejora la situación del equipo de cara a afrontar su regreso a Primera División. Según ha podido saber Quincemil, aumentará el límite salarial del equipo para la próxima temporada.

El mosaico de la fachada, al museo

La operación se ha terminado de cerrar estos días después de llevar semanas acordada, y el Deportivo dejará definitivamente unas instalaciones que ya no usaba desde hace años. Del mismo modo que en su momento se vendieron las oficinas de la Avenida de la Marina para que las venta de entradas y abonos se realizase directamente en el estadio, en la Oficina de Atención al Deportivista, la operativa del club se había trasladado a principios de año a la Ciudad Deportiva de Abegondo.

El también histórico mosaico de azulejos de la fachada, con el nombre del equipo y el escudo, será retirado en las próximas semanas para pasar a formar parte del museo del club, inaugurado en el mes de marzo. Es lo único que queda en estos momentos de unas oficinas que llegaron a centralizar la actividad del club e incluso a albergar su sala de trofeos. Con la inauguración del museo y el traslado del personal del equipo a Abegondo, el inmueble quedó vacío y listo para la venta que ahora se ha producido.

El inmueble había sido cedido en 1972 al equipo por el empresario Pedro Barrié de la Maza, propietario del Banco Pastor, y se convertía en la nueva sede de un equipo que en ese momento tenía sus oficinas en la plaza de Santa Catalina, al final de San Andrés.

La sede de la plaza de Pontevedra vivió sus tiempos más gloriosos en la era del Súper Dépor. Entrando o saliendo del portal del número 19 de la plaza fueron fotografiados fichajes, agentes y directivos rivales durante muchos años. Ahora, el Deportivo exhibirá su historia en el museo de Riazor y la seguirá escribiendo desde su nuevo cuartel general de Abegondo.