Los Joses, la familia tras las 'hormigoneras blanquiazules' que salen a la calle cada vez que el Dépor tiene una cita importante

Cada vez que el Deportivo se juega algo importante, ya sea una permanencia, un ascenso o la consecución de un título, A Coruña entera se vuelca con el equipo. Y en la marea blanquiazul que llena la ciudad en las horas previas a los partidos, hay una tradición que no falla en las citas importantes: las hormigoneras del Dépor.

Esta tradición comenzó en la temporada 1990/1991, cuando el Dépor se jugaba el ascenso a la máxima categoría en un partido ante el Murcia en el que ganó 2 a 0.

Jose Martínez, responsable de Horbesa, en Carballo, rememora el momento en el que su padre Jose Luis tuvo esta idea: "Fue en el ascenso del 91 contra el Murcia, en el que ardió una grada. Casualmente nosotros estábamos debajo y aquella fue la primera vez que salimos. La idea fue de mi padre, uno de los fundadores de la empresa. Se le ocurrió aprovechando los colores corporativos, que coinciden con los del Dépor".

Por este motivo, las hormigoneras tienen siempre pintadas las rayas blancas y azules, independientemente de que juegue el Dépor o no.

La primera caravana de hormigoneras incluyó una verbena popular

Jose era entonces un niño, pero ya acompañó a su padre en la hormigonera blanquiazul.

Las hormigoneras de Horbesa el primer año que salieron, en el ascenso del Dépor de 1991. Cedida

La primera ocasión se celebró por todo lo alto. La caravana comenzó fuera de A Coruña e incluso contó con una merienda en Miño, junto a la playa, a modo de verbena popular. "Recuerdo que incluso pasamos por el puente del Pedrido. Fuimos hasta el partido y desde aquella se acuñó el término hormigoneras del ascenso".

Las hormigoneras, convertidas en talismán para el Dépor, seguirían dejándose ver por la ciudad herculina a partir de entonces.

"En cada oportunidad que hubo, tanto para lo bueno como para que no fuera malo, intentamos estar ahí", comenta el empresario y deportivista.

Jose, que empezó su afición blanquiazul en una grada infantil que había entonces, heredó de su padre la afición: "Nosotros éramos socios del Dépor desde pequeños. Íbamos a una grada que se llamaba Especial Niños, en una esquina del campo, antes de la reforma. Mi padre iba a otra zona del campo y nos dejaba ahí. Desde entonces nos fuimos enganchando al Dépor".

Por eso, sus primeros recuerdos están vinculados a jugadores como Fran o a su hermano, José Ramón, que también vistió la camiseta blanquiazul.

Tanto en el campo como en las hormigoneras, sus recuerdos son "muy muy alegres y muy felices. Al final, simplemente el hecho de pasar con un camión tocando el claxon y con las banderas, viendo que la gente se anima... Hay un poco de exaltación de la amistad y es muy agradable el poder ver cómo la gente disfruta con el simple hecho de pasar haciendo ruido y con una bandera. Los recuerdos son maravillosos".

En la época del Súper Dépor las hormigoneras llegaron a salir varias veces al año. "Tuvimos muchos éxitos y cuando no los tuvimos, estábamos ahí arriba. Aunque no se jugara nada, si quedaba tercero en Liga salíamos igual para festejar esos logros", comenta.

Con el paso de los años, y los descensos de categoría, los camiones blanquiazules siguieron animando: "Aún así seguimos saliendo a pesar de los palos que llevamos", indica. En el ascenso a Segunda División del 2024 tampoco fallaron.

Las hormigoneras de Horbesa frente al estadio de Riazor. Cedida

Ahora, con su padre jubilado desde hace unos cinco años, es Jose quien está al mando de Horbesa y de la organización de las hormigoneras del ascenso. De todas formas, Jose Luis estará este domingo en el desfile de los camiones por A Coruña.

"Él no se lo pierde. Y me sigue ayudando a organizar todo, por supuesto", comenta su hijo.

Así será la caravana de hormigoneras blanquiazules este domingo

Como las hormigoneras ya llevan las rayas blanquiazules incorporadas, el proceso para prepararlas para la fiesta es simple. Basta limpiarlas después de su trabajo habitual y colocarle los banderines, un trabajo que ya realizaron este viernes desde Sada.

El propio domingo, cuando A Coruña entera celebre de nuevo que el Dépor es de Primera, unos 7 camiones y 25 empleados de la empresa repartidos también en coches particulares irán hasta la ciudad herculina.

"Tengo que dar gracias a los empleados que tengo, porque precisamente muchas veces son ellos quienes más tiran para hacer esto. También ellos son forofos del Dépor y muchas veces son los más animados", cuenta Jose.

Como trabajan en polígonos de Carballo, Cerceda y Sada, mañana saldrán de estos puntos hasta encontrarse ya en A Coruña, seguramente en el polígono de Pocomaco hacia las 12:00 horas.

Desde aquí recorrerán por la mañana las calles de la ciudad y barrios como Matogrande, hasta llegar al centro por la zona de calle San Juan, donde empezará la fiesta de la afición deportivista, y pasando también por el paseo marítimo junto al Castillo de San Antón y la Torre de Hércules antes de enfilar hacia Riazor.

"La Policía Local nos facilita mucho las cosas", explica Jose, puntualizando también que animarán desde los camiones "con toda la prudencia del mundo. No queremos colapsar ni dificultar el tráfico o a los autobuses urbanos".

Con el ascenso conseguido, este domingo "se viene con los deberes hechos y el objetivo no puede ser otro que divertirse y relajarse. Ahora solo queda disfrutarlo y pasarlo bien y con mucha seguridad".