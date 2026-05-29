Cambio de hora del concierto de The Rapants el domingo en A Coruña: se adelanta media hora en Riazor

El Deportivo ha anunciado este viernes el cambio de hora del concierto del domingo de The Rapants en A Coruña como parte de la fiesta del ascenso antes del partido contra Las Palmas.

En un principio estaba previsto que la banda gallega actuara a las 15:00 horas en la Fan Zone del Dépor, situada en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor del estadio de Riazor, finalmente lo hará a las 14:30 horas.

El cambio de hora tiene como objetivo que todo el deportivismo pueda disfrutar del gran día. El horario inicial del concierto dificultaba que diferentes colectivos, entre ellos la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces, pudieran asistir al evento musical y partir a las 16:00 horas desde el Campo da Leña hacia Riazor para teñir de blanquiazul todo el entorno del Paseo Marítimo, más allá de Manuel Murguía. De esta manera, quienes quieran acudir a ambos eventos podrán hacerlo con mayor margen.

La ciudad y la afición deportivista se preparan para una jornada inolvidable en la ciudad que arrancará a las 11:00 horas con los conciertos de Toni Seijas, Rafa Astray y DJ Robinson Ramos. Además, a las 13:00 horas actuarán LG1DO. A continuación lo harán The Rapants y después del partido la fiesta se trasladará a la fuente de Cuatro Caminos, como es tradición.

La actuación de The Rapants llegará casi dos meses antes de su concierto en las Fiestas de María Pita 2026. The Rapants estarán en la plaza el próximo 11 de agosto como parte de la programación de las fiestas.

La Fan Zone volverá a congregar al deportivismo con diferentes actividades alrededor del partido. Esta iniciativa llegó para quedarse y se ha puesto en marcha en los últimos encuentros de liga desde que se estrenó el 1 de mayo ante el CD Leganés.