Timan a Lucas Pérez con billetes falsos por valor de 340.000 euros

Dos individuos han sido detenidos en Madrid como presuntos autores de un delito de estafa al exdeportivista Lucas Pérez. El futbolista, natural de A Coruña y que actualmente juega en el Cádiz, fue víctima de un timo al pagar objetos y un coche de lujo valorados en 340.000 euros con billetes falsos.

La investigación, según recoge Europa Press, se inició el pasado mes de febrero cuando el delantero gallego denunció haber sido víctima de una estafa tras haber intentado vender ropa, joyas y relojes, así como un coche de alta gama. El jugador vendía los primeros a 16.000 euros y el coche de alta gama a 18.000 euros.

En concreto, se trata de cuatro relojes de lujo, tres anillos de oro y diamantes y nueve prendas de vestir, según ha adelantado el diario Marca.

Pérez y los supuestos compradores se reunieron en dos ocasiones, una para ver el material y otra para efectuar la venta, que los estafadores realizaron entregando una bolsa de dinero con parte en billetes falsos.

Ya en su domicilio, Lucas Pérez pudo comprobar que solo parte del dinero era real y que prácticamente todo era dinero falsificado.

Además de los detenidos el pasado 11 de marzo, uno de ellos de Francia y otro de Bélgica, hay varias personas también identificadas por agentes de la Policía Nacional.