Los bares de Cuatro Caminos, preparados para la fiesta del Dépor: "Este domingo no faltará bebida en A Coruña"

A Coruña se prepara para vivir otro domingo de celebración blanquiazul. El Deportivo recibe este 31 de mayo a la UD Las Palmas en Riazor con el ascenso a Primera División ya conseguido y con una gran demanda de entradas para el último partido de la temporada en casa.

Tras el encuentro, está previsto que la afición vuelva a desplazarse hasta la fuente de Cuatro Caminos, epicentro de las celebraciones deportivistas y donde el pasado domingo ya se vivió una noche histórica tras el regreso del Dépor a la élite del fútbol español ocho años después. La fiesta comenzó en cuanto el árbitro señaló el final del partido en Valladolid y miles de personas inundaron los alrededores de la fuente entre cánticos, banderas y bengalas.

Este domingo, los hosteleros de la zona esperan incluso más ambiente. Con el partido programado para las 18:30 horas, muchos locales ya se preparan para una nueva marea blanquiazul a partir de las 20:30 horas.

Más cerveza y pantallas en los bares

En Takontento, situado en la calle Primavera, todavía recuerdan el ritmo frenético del pasado domingo. "La celebración del ascenso fue muy loca. Estuvo muy bien, la gente lo pasó increíble. Pusimos la televisión para que todo el mundo pudiera ver el fútbol en la calle y llevamos música para animar entre los tiempos. Al final estuvimos hasta la una de la mañana disfrutando. No cerramos más tarde porque el barrio es muy residencial y hay que respetarlo, pero la gente no se iba", relata la dueña.

La afluencia fue tan grande que el negocio terminó quedándose sin existencias. "El domingo nos quedamos cortos con la bebida. Vendimos unos 18 barriles de cerveza y aun así fue insuficiente. El lunes no pudimos abrir porque no teníamos nada que vender", asegura.

Por eso, para este nuevo domingo, aseguran que ya han reforzado provisiones y repetirán la fórmula: pantallas en el exterior y música para acompañar la celebración.

Barras exteriores y previsión de más aficionados

En Simbo, en la calle Concepción Arenal, también esperan otra jornada multitudinaria."El domingo pasado colocamos una barra fuera del restaurante y este domingo haremos lo mismo. El domingo tuvimos muchísima gente y seguramente este tengamos más. El ambiente de celebración era espectacular y queremos acompañar así a los seguidores y facilitar que puedan consumir", explican.

En la Cervecería Estrella de Galicia también se preparan para una jornada intensa, aunque aseguran que esta vez el operativo será diferente. "El domingo pasado fue una locura, pero todo bien. Estábamos muy preparados y este domingo será igual. No va a ser tanta locura a primera hora porque la gente irá al estadio. Después, cuando vengan los jugadores hasta Cuatro Caminos tendremos un repunte. No nos va a coger por sorpresa, contamos con 9.000 litros de cerveza en los tanques, no nos vamos a quedar sin ella", explican.

En el Delicias, situado en el número 1 de Alcalde Marchesi, el pasado domingo ya habían habilitado dos grifos de cerveza adicionales para atender la gran afluencia de aficionados. De cara al domingo esperan repetir una jornada similar.

La previsión es que Cuatro Caminos vuelva a convertirse este domingo en el gran punto de encuentro del deportivismo para celebrar junto al equipo el regreso del Dépor a Primera División.