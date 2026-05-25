Villares y Mella ponen voz al ascenso del Dépor en un emotivo acto con Estrella Galicia

La resaca emocional del ascenso del Deportivo a Primera División dejó este lunes un nuevo capítulo de celebración en A Coruña. La plantilla blanquiazul participó en un acto junto a Estrella Galicia, uno de los patrocinadores históricos del club, en el que Diego Villares y David Mella pusieron voz a la emoción vivida tras una noche para el recuerdo.

El encargado de abrir el encuentro fue José Cabanas, director de marketing del grupo Hijos de Rivera, que confesó haber vivido el ascenso con enorme intensidad. “Llevo compartiendo este sentimiento con el corazón en un puño durante años. En Valladolid acabé llorando y tuve que acabar las lágrimas en cerveza”, relató, antes de subrayar la ilusión de volver a ver al Deportivo compitiendo entre los grandes del fútbol español ocho años después.

Tras sus palabras intervino Diego Villares, que tiró de humor al recordar la fiesta posterior al partido y la multitudinaria celebración en la Fan Zone de Riazor. “Sí que es verdad que llegamos bastante tarde, pero pudimos aprovechar bastante bien”, comentó entre sonrisas, dejando entrever el ambiente festivo que acompañó al regreso del equipo desde Valladolid.

Más tarde tomó la palabra David Mella, que quiso agradecer el apoyo recibido tanto por la afición como por la compañía cervecera. “Con la felicidad que tenemos desde ayer no nos importa venir aquí a celebrar con toda la gente que quiere hacerlo con nosotros. Es importante compartirlo porque este es un patrocinador muy importante para el Dépor”, aseguró.

Durante el acto, Estrella Galicia presentó además una cerveza conmemorativa del ascenso, pensada para brindar por el regreso del club herculino a la máxima categoría.

El momento más simbólico llegó al cierre del encuentro, cuando Diego Villares entregó a la firma gallega una camiseta oficial del ascenso, la misma con la que el equipo certificó en Valladolid su regreso a Primera División.

Visita previa a Abanca

Antes de pasarse por Estrella Galicia, la plantillá visitó el espacio Avenida de ABANCA en A Coruña, donde fue recibida por su presidente, Juan Carlos Escotet. Esta fue la primera parada dentro de sus visitas institucionales, que continuará esta tarde en A Coruña, a las 19:00 horas, con el gran recibimiento en María Pita.