David Mella e Iago Aspas.

David Mella e Iago Aspas. Feiraco.

Ofrecido por:

Deportivo

La felicitación del Celta al Dépor por su ascenso: "Felicidades por completar esta travesía de regreso"

Galicia volverá a tener #ONosoDerbi tras casi diez años de ausencia del partido de rivalidad autonómica por excelencia

Te puede interesar: Así fue el recibimiento del Dépor en Riazor: lágrimas, cánticos y fiesta hasta el amanecer en A Coruña

Publicada

Celta y Dépor se volverán a ver las caras en Primera División, algo que no sucedía desde la temporada 2017/18, cuando los herculinos perdieron el privilegio de jugar entre los 20 mejores clubes de España.

Iago Aspas celebra el gol ante el Getafe.

Con el ascenso conseguido este domingo, #ONosoDerbi volverá a disputarse. Y esto no lo ha dejado pasar la escuadra celeste, que quiso felicitar a su rival deportivo por definición.

"#ONosoDerbi regresa a Primera División. Felicidades por completar esta travesía de regreso, RC Deportivo", respondió el perfil oficial en X del RC Celta a la publicación del Dépor con su vuelta a la máxima división.

Iago Aspas también se refirió a la posibilidad de que volviera a disputarse este choque por el ascenso del equipo que preside Juan Carlos Escotet en la fiesta final de temporada en Balaídos, justo al final el choque de la escuadra olívica.