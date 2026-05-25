La felicitación del Celta al Dépor por su ascenso: "Felicidades por completar esta travesía de regreso"

Celta y Dépor se volverán a ver las caras en Primera División, algo que no sucedía desde la temporada 2017/18, cuando los herculinos perdieron el privilegio de jugar entre los 20 mejores clubes de España.

Con el ascenso conseguido este domingo, #ONosoDerbi volverá a disputarse. Y esto no lo ha dejado pasar la escuadra celeste, que quiso felicitar a su rival deportivo por definición.

"#ONosoDerbi regresa a Primera División. Felicidades por completar esta travesía de regreso, RC Deportivo", respondió el perfil oficial en X del RC Celta a la publicación del Dépor con su vuelta a la máxima división.

#ONosoDerbi regresa a Primeira División!



Parabéns por completar esta travesía de regreso, @RCDeportivo.



Vémonos en @LaLiga 👋 — Celta (@RCCelta) May 24, 2026

Iago Aspas también se refirió a la posibilidad de que volviera a disputarse este choque por el ascenso del equipo que preside Juan Carlos Escotet en la fiesta final de temporada en Balaídos, justo al final el choque de la escuadra olívica.