A Coruña celebra por todo lo alto en María Pita el ascenso del Dépor: "Volver es lo más grande"

Celebración en María Pita del ascenso del Dépor a Primera División en la temporada 2025/2026. Carmen G. Mariñas

Unas 24 horas después de que el Dépor consumase su regreso a la Primera División la fiesta no para en A Coruña. Esta tarde el equipo fue recibido en María Pita, donde dentro del palacio municipal se celebraron los actos institucionales y fuera miles de personas esperaban para ver una vez más a los héroes del ascenso.

La fiesta que anoche que se extendió hasta el amanecer no impidió que la afición deportivista se volcase una vez más con el club. Unas 15.000 personas abarrotaron este lunes la plaza.

"Volver a Primera es lo más grande", resumía emocionado Pablo al tiempo que ondeaba una gran bandera blanquiazul.

Para este deportivista las jornadas de ayer y hoy son de gran emoción: "Fueron ocho años de espera y me emociona ver a la gente joven y a niños que sufrieron tanto y han visto tan poco de lo bueno del Deportivo".

Celebración en María Pita del ascenso del Dépor a Primera División en la temporada 2025/2026. Carmen G. Mariñas

Desde antes de las 19:00 horas, la plaza se convirtió en una marea blanquiazul bajo la atenta mirada de María Pita, que desde hace unos días luce también la camiseta y la bandera del Deportivo.

Precisamente, en la plaza había muchos jóvenes pero también familias con niñas y niños subidos al colo de sus padres que disfrutaron hoy de la fiesta que no pudieron vivir anoche.

"Yo estoy metido en el deportivismo desde niño. Esto engancha mucho", admitía Pablo.

Uno de los niños que estaba esta tarde entre el público es Xalo. Acaba de cumplir justo ocho años, así que es la primera vez en su vida que ve al Dépor en la máxima categoría.

Sus padres, Marcos e Idoia, cuentan que vieron el partido en el bar familiar del Barrio de las Flores.

Celebración en María Pita del ascenso del Dépor a Primera División en la temporada 2025/2026. Carmen G. Mariñas

"No primeiro gol xa se foron todos os nervios. Onte era o día", señalaba todavía ilusionado Marcos con un sueño blanquiazul para su hijo: " Agora que viva todo o bonito".

Entre la marea blanquiazul también estaba quien todavía recuerda las grandes noches del Súper Dépor.

Marisa y María admiten no ser futboleras pero sí del Dépor. "Somos del Dépor y punto. Hoy y siempre. El ascenso lo significa todo. Todo es todo", admitían tajantes.

"Estamos reviviendo lo de aquella época, que éramos mucho más jóvenes", comentan, subrayando que "gane o pierda, la afición del Deportivo es increíble".

Celebración en María Pita del ascenso del Dépor a Primera División en la temporada 2025/2026. Carmen G. Mariñas

Dentro del palacio municipal, los actos comenzaron con una recepción a la directiva, cuerpo técnico y jugadores en el salón de plenos, con representación del gobierno local y del PP y BNG.

Minutos después, algo antes de las 19:30 horas, el equipo salía al balcón para celebrar una vez más con A Coruña el soñado ascenso.

Nadie quiso perderse esta fiesta.

Por el micrófono de María Pita pasaron todos los jugadores al grito de "Forza Dépor" y algunos como Ferllo y Mella pusieron la plaza a botar. "No nací deportivista, pero moriré deportivista", admitió el primero de ellos.

"¡Somos de Primera División!", recordó en su turno Luismi, antes de hacer cantar a toda la afición.

El acto terminó coincidiendo con el inicio de la tormenta, aunque algunos deportivistas no se vieron tampoco hoy amedrentados por la lluvia y siguieron en la plaza.

La fiesta no termina en A Coruña. El próximo domingo, el Dépor cerrará la competición recibiendo en Riazor a Las Palmas.

Al término del encuentro la ciudad seguirá celebrando que vuelve a ser de Primera en Cuatro Caminos.