Valladolid 0 - Deportivo 2: Nsongo Bil conduce al Dépor a Primera

El delantero firma un doblete que devuelve al conjunto blanquiazul al lugar que nunca debió abandonar

El Dépor es de Primera. Los coruñeses vencieron por cero goles a dos al Valladolid con un doblete de Nsongo Bil y certifican su regreso a la máxima categoría.

En un estadio teñido de blanquiazul, el conjunto herculino no dio opción a su rival y finiquitó el encuentro por la vía rápida. Once minutos tardó Nsongo Bil en allanar el camino a Primera. El delantero remataba un gran centro en una falta lanzada con gran calidad y hacía el primero.

El gol templó los ánimos de un Dépor que controló y que apenas sufrió. Aun así los acercamientos más peligrosos acabaron con buenas intervenciones de un Ferllo muy seguro.

La ventaja de un gol obligaba a los blanquiazules a no fiarse y en el 34 Nsongo resolvería con un gran remate que se colaba en la portería tras tocar en el larguero.

Con ese resultado de cero a dos se iba a llegar al descanso de un encuentro muy encarrilado para los coruñeses. La segunda parte no iba a cambiar el guion y el Dépor controló sin grandes problemas el partido.

Ferllo apareció en el único ataque peligroso de un Valladolid que no lograba inquietar al Deportivo. Los minutos pasaban y la afición empezaba a celebrar el ansiado ascenso.

Sin apenas fútbol, los coruñeses dejaron pasar los minutos y certificaron un ascenso directo muy celebrado por los miles de aficionados desplazados a Valladolid.

La semana que viene el equipo despedirá la temporada en Riazor recibiendo a la UD Las Palmas en un partido que será una fiesta en el estadio coruñés.