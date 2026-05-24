El Deportivo vuelve a Primera División ocho años después: asciende tras ganar al Valladolid

El Deportivo regresa a Primera División. El triunfo en Valladolid permite a los coruñeses volver a la élite tras ocho años en el ostracismo. El club supera una racha negra que dio con el equipo en Primera Federación encajando derrotas realmente complicadas. Si el club alcanza hoy la gloria es en gran parte por el apoyo inquebrantable de una afición que nunca dejó caer a su equipo.

Y aunque en la hoja de ruta el ascenso a Primera estaba apuntado como objetivo a medio plazo, el equipo lo ha conseguido en su segunda temporada en la categoría de plata del fútbol español. Y eso que la temporada no ha sido sencilla. Fernando Soriano apostó por Antonio Hidalgo como el entrenador elegido para aumentar la exigencia a la plantilla y pelear por el ascenso o al menos el playoff. El técnico no ha tenido un gran idilio con la afición pero ha logrado el ascenso tras un gran tramo final de campeonato.

El curso empezó bien en cuanto a resultados. Con cuatro triunfos en las seis primeras jornadas, el equipo logró situarse en la zona alta de la clasificación. Las derrotas ante Málaga y Racing de Santander en las jornadas nueve y diez, humanizaron a un equipo que parecía muy sólido y rocoso. Las cinco victorias seguidas entre las jornadas 12 y 16 volvieron a dar confianza y robustez a un equipo que empezó a encadenar rachas muy diferenciadas.

Un gran final de temporada

Y ahí llegó un durísimo mes de diciembre. Los partidos ante Castellón, Real Sociedad B y Andorra se afrontaron como el camino perfecto para sacar ventaja a sus rivales. Sin embargo la locura de Segunda División golpeó a un Dépor que encajó tres derrotas consecutivas. Con ese caldo de cultivo el equipo se fue de vacaciones y tomó aire ante el complicado y decisivo mes de enero que tenía por delante. La dirección deportiva se movió en el mercado y las incorporaciones de Ferllo, Altimira y Riki elevaron la calidad de la plantilla. Enero dejó mejores sensaciones que resultados pero el triunfo en Almería dio mucho aire al equipo.

Desde ese momento el equipo sumó doce victorias, incluida la de Valladolid, cuatro empates y encajó solo dos derrotas. Esa gran cantidad de triunfos ha resultado clave para que el equipo haya logrado este ansiado ascenso a la máxima categoría. El equipo podrá celebrar esta gran victoria la próxima semana en Riazor en el partido ante la UD Las Palmas. Ocho años después el Dépor vuelve a Primera.