Centenares de deportivistas despiden al bus del Dépor en su salida hacia Valladolid

Centenares de deportivistas se han acercado superadas las 14:30 de este sábado al Dépor Training Center de Abegondo para despedir al autobús y a la expedición del Dépor en su camino hacia Valladolid, donde el equipo entrenado por Antonio Hidalgo aspira a lograr el ascenso de categoría a Primera División.

Citados por la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces, los hinchas acudieron a la llamada y estuvieron entonando cánticos apoyando al equipo mientras la expedición se preparaba en el interior de la ciudad deportiva.

A la salida, escoltados por efectivos de Guardia Civil y de la seguridad privada del club, los jugadores han recibido este baño de masas, con el que tratan de meter el primer gol de un partido que puede devolver al cuadro herculino a la máxima categoría.

Para agradecer este acto, varios jugadores, entre ellos Diego Villares, se han acercado a los hinchas y les han prometido que darán todo mañana en el partido ante el cuadro de Castilla y León.

La expedición ha salido de la ciudad deportiva rodeada de humo azul y bengalas rojas, entre múltiples cánticos. Incluso un aficionado se ha acercado con un trofeo customizado con un 1, con claras referencias de Primera División.

Mascotas, también en la despedida al equipo

La llegada de Oito, el perro del Dépor, al ecosistema deportivista fue acogido con mucho cariño por parte de los aficionados. Ello ha empujado a algunos hinchas a acercarse hoy hasta Abegondo con sus propias mascotas, como este hincha que llevó a Simba.