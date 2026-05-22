La seguridad se blinda para el Valladolid-Deportivo: refuerzo en ambas ciudades ante una jornada histórica

Imagen de la Junta de Seguridad de este viernes. Subdelegación del Gobierno en A Coruña.

La cuenta atrás para el decisivo duelo entre el Real Valladolid y el RC Deportivo ya ha puesto en marcha un importante despliegue de seguridad tanto en Valladolid como en A Coruña, dos ciudades que se preparan para una jornada marcada por la alta expectación y el posible regreso blanquiazul a Primera División.

En la ciudad castellana, el Real Valladolid ha decidido triplicar la seguridad privada prevista inicialmente para hacer frente a la llegada masiva de aficionados deportivistas. El principal punto de encuentro será la plaza Marcos Fernández, en el barrio de Parquesol, donde se concentrará buena parte de la hinchada desplazada durante las horas previas al encuentro.

Pese al refuerzo, no existe un plan específico diseñado para los seguidores que viajen sin entrada una vez arranque el partido, una circunstancia que preocupa ante la elevada movilización prevista desde Galicia y otros puntos de España. Solo desde la ciudad herculina partirán 14 autobuses coordinados por la Federación de Peñas.

En A Coruña se refuerza la seguridad en Cuatro Caminos

Mientras, en A Coruña, el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, presidió este viernes una junta extraordinaria de seguridad junto al Ayuntamiento, Policía Nacional, Guardia Civil, Tráfico y responsables del Deportivo para coordinar el operativo especial que se desplegará este domingo.

El dispositivo se activará a partir de las 18:30 horas y pondrá el foco especialmente en las zonas de Riazor y Cuatro Caminos, donde se espera una gran concentración de aficionados. El plan incluye un refuerzo de efectivos de la Policía Nacional y seguridad privada en la fan zone habilitada por el club, que contará con pantalla gigante con retransmisión del Dépor Live, una producción propia del club sin imágenes del propio partido para cumplir con los requisitos de la normativa audiovisual de LaLiga, y programación especial para seguir el partido.

Abalde destacó "la importancia de la coordinación entre administraciones, fuerzas de seguridad y el propio club para garantizar que la ciudadanía pueda vivir esta jornada con normalidad, seguridad y espíritu festivo".

Además, el subdelegado quiso subrayar el comportamiento "ejemplar, cívico y responsable" mostrado por la afición deportivista durante toda la temporada, al tiempo que compartió el deseo colectivo de la ciudad de ver cumplido el ansiado ascenso.

Los autobuses urbanos, de blanquiazul el domingo

Los buses urbanos de la ciudad se vestirán el domingo de blanquiazul, en honor del Dépor, para colaborar con la decoración colectiva de la ciudad. En concreto, los vehículos portarán banderas blancas y azules, una acción que se mantendrá el lunes.

Las hormigoneras de Horbesa, el próximo fin de semana

La imagen que no tendrán este domingo las calles de A Coruña es la de las hormigoneras de Horbesa, que en cada ascenso desde hace décadas han acompañado al equipo blanquiazul con su color blanquiazul y su tradicional ruido.

La empresa preparará los vehículos el viernes que viene para sacarlos a la calle en la previa del partido ante la UD Las Palmas, correspondiente a la jornada 42.