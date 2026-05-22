Así será la fan zone del Dépor: música, ambiente y una jornada blanquiazul de más de diez horas

Riazor calentará motores desde primera hora de este domingo con una gran fan zone pensada para convertir la previa del partido en una auténtica celebración blanquiazul en caso de superar al Valladolid y conseguir el ascenso a Primera División.

Bajo el lema "Creer para ver", la explanada anexa al estadio acogerá una programación musical y de ocio que arrancará a las 10:00 horas y se extenderá durante toda la jornada.

La actividad comenzará con la Fan Zone Nen@s, una propuesta orientada al público infantil con juegos y animación para que los más pequeños puedan sumarse al ambiente deportivista desde primera hora.

La música tomará el relevo a las 11:30 horas con Trío Somoza, una formación gallega reconocida por su directo dinámico y su capacidad para reinterpretar clásicos con un sonido fresco y festivo, ideal para abrir una jornada de celebración colectiva.

Tras una primera sesión de DJ a las 12:30 horas, llegará uno de los conciertos del mediodía con Smoke, banda con una propuesta marcada por la energía del rock alternativo y un repertorio que combina intensidad instrumental y presencia escénica.

Después de otra sesión musical a las 14:00 horas, el protagonismo será para Ortiga, uno de los nombres más singulares del panorama gallego actual. El artista compostelano se ha consolidado gracias a un estilo propio en el que mezcla electrónica, cumbia, pop y retranca gallega, convirtiéndose en una de las propuestas más celebradas de la escena independiente.

A las 17:15 horas llegará otro de los platos fuertes con Grande Amore, proyecto liderado por Nuno Pico y convertido ya en un fenómeno dentro de la música alternativa estatal. Su mezcla de synth punk, electrónica oscura y letras viscerales en gallego lo ha situado como una de las referencias más rompedoras del momento.

La programación continuará desde las 18:00 horas con "Dépor Live", una retransmisión en directo concebida para mantener la conexión con el ambiente del estadio y prolongar la experiencia de la afición durante la tarde. No contendrá imágenes del partido para cumplir con los requisitos, pero sí permitirá recrear el efecto de una pantalla gigante alrededor de la cual los deportivistas que se queden en A Coruña se den cita para celebrar el éxito, si se consigue.

El cierre llegará con una última sesión de DJ, con el protagonista sin anunciar, desde las 20:15 horas, poniendo el broche a una jornada diseñada para que la afición viva Riazor mucho antes del pitido inicial y convierta la explanada en el gran punto de encuentro del deportivismo.