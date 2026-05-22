Esther, de 95 años, viajará a Valladolid para soñar con el Dépor: "Este año dije que ascendíamos"

La temporada pasada, delante de una cámara de televisión y de camino a un partido del Deportivo en Riazor, Esther Fernández le dijo a los periodistas que el equipo no iba a ascender. "Pero el año próximo sí. Acuérdese, en un año ascendemos", recalcó convencida. Un año después mantiene ese convencimiento. Este domingo estará en el estadio José Zorrilla de Valladolid para animar al Dépor. Con casi 95 años.

No se ha perdido un partido de esta campaña en Riazor, "ni uno". "Contra el Leganés casi me da un infarto, ante el Andorra no", reconoce. Esther ha sido testigo directo de los dos últimos ascensos a Primera, también a Segunda, y también lloró por los descensos. Ahora toca celebrar. "Y sufrir, que estamos acostumbrados".

"Soy aficionada desde hace 65 años", repasa. "Soy de Pontevedra. Mi padre era del Pontevedra del 'hai que roelo' y su segundo equipo era el Deportivo. Al mudarme a A Coruña me casé con un socio del club, su padre era médico del equipo [Víctor Fernández Alonso, que da nombre al campo de A Leyma], así que en casa se respiraba mucho fútbol. Y me hice socia".

El fallecimiento de su marido apartó a Esther del fútbol y del Dépor, pero años más tarde un hijo le sugirió que volviese a Riazor. Le hizo caso: vio al equipo en Primera, en Segunda y en Primera RFEF; en la Liga de Campeones, donde asistió "a las remontadas gloriosas contra el Milan y el PSG".

Muy cerca del palco de autoridades, "debajo de los medios de comunicación" en la grada de Tribuna Superior, Esther Fernández sigue siempre al Dépor. Este domingo llevará la bufanda blanquiazul en Zorrilla. "Hasta el miércoles no recibimos la entrada".

La familia y el sentimiento deportivista

El viaje a Valladolid lo hará con su hijo Emilio. Arrancarán el coche el domingo a las ocho de la mañana y regresarán al día siguiente. En el estadio pucelano se encontrará con sus nietos, que llegarán desde Madrid, Málaga y también A Coruña. "Ya lo dije, vamos a estar en Primera", insiste Esther. "Si no es este domingo, será el siguiente, no creo que haga falta play off, eso ya es sufrir demasiado".

Una deportivista más, a punto de dejar atrás los 94 años, entre una marea de aficionados de blanco y azul. "¿Sabe lo que más me impresiona del Deportivo?", pregunta. Y responde: "Que es un sentimiento bellísimo que envuelve a distintas edades e ideologías políticas y religiosas. Es algo maravilloso. El domingo pasado en Riazor, 30.000 personas cantando el himno gallego al unísono... Fue indescriptible”.