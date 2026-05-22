Los abonados del Deportivo, llamados a votar para el cambio de denominación social

Los abonados del Deportivo y socios amigos están llamados a una consulta vinculante el próximo 17 de junio para llevar a cabo el cambio de denominación social del club. Los socios podrán elegir entre mantener el nombre actual, Deportivo de La Coruña o adaptarlo a la toponimia oficial de la ciudad, Deportivo de A Coruña en castellano y Deportivo da Coruña en gallego.

La votación arrancará el 17 de junio a las 9:00 horas y se extenderá hasta el 21 de junio a las 18:00 horas. Será un proceso online aunque el club habilitará un canal telefónico específico para mayores de 65 años y otros colectivos que puedan precisar ayuda.

El club deja claro en el comunicado que en ningún caso se trata de una decisión con connotaciones políticas y recuerda que mantiene una posición de neutralidad institucional. La consulta viene motivada dentro del proceso de actualización y ordenación administrativa y corporativa que el club viene desarrollando con motivo de su 120 cumpleaños.

La opción que obtenga mayoría simple será la ganadora de este proceso. Si vence el cambio de nomenclatura el club iniciará todos los trámites administrativos exigidos para llevar a cabo el cambio a Deportivo de A Coruña. En el proceso podrán participar todas aquellas personas mayores de 12 años.