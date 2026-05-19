El Dépor rememora el 26º aniversario de la Liga de 2000, la noche en que Riazor tocó el cielo

El 19 de mayo de 2026 se cumplen 26 años de uno de los hitos más importantes en la historia del fútbol español y del deporte gallego: la conquista de la Liga por parte del Deportivo de La Coruña en la temporada 1999-2000, un título que quedó sellado en un abarrotado estadio de Riazor y que todavía forma parte de la memoria colectiva del deportivismo.

Aquel día, el conjunto dirigido por Javier Irureta certificó matemáticamente el campeonato con una victoria por 2-0 ante el RCD Espanyol, con goles de Donato y Makaay. El resultado fue suficiente para asegurar el primer y único título de Liga del club, culminando una temporada en la que el equipo mostró una notable regularidad y solidez competitiva de principio a fin.

El Deportivo construyó aquel éxito sobre una base muy reconocible: un bloque sólido en defensa, un centro del campo de enorme equilibrio y una delantera eficaz en los momentos clave. Riazor vivió una noche histórica, con el pitido final dando paso a una invasión del césped y a una celebración que se extendió por toda la ciudad.

La alineación del encuentro estuvo compuesta por Jacques Songo’o en portería; Manuel Pablo, Donato, Naybet y Romero en defensa; Mauro Silva y Jokanovic como doble pivote; Víctor Sánchez, Djalminha y Fran en la mediapunta; y Roy Makaay como delantero centro. Un once que simbolizaba el equilibrio entre talento, disciplina táctica y experiencia internacional.

El campeonato supuso la consolidación del proyecto liderado por Augusto César Lendoiro y dirigido desde el banquillo por Javier Irureta, en una etapa en la que el club alcanzó el punto más alto de su historia deportiva, compitiendo de tú a tú con los grandes del fútbol español.

Vallas publicitarias reconociendo a Lendoiro

Precisamente, en los últimos días en varios puntos de la ciudad han aparecido varias vallas publicitarias reconociendo la labor de Augusto César Lendoiro, presidente del Dépor durante la época en la que el club ha ganado la práctica totalidad de sus títulos.

El exmandatario, presidente eterno para una gran parte de la afición, no deja de recibir cariño en cada acto público al que acude.