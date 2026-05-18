Un sindicato policial exige la reprobación de la alcaldesa de A Coruña y convoca una concentración "por la dignidad policial"

La Confederación Española de Policía (CEP) ha exigido al delegado del Gobierno en Galicia la reprobación pública de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, tras sus declaraciones en las que solicitaba explicaciones por el dispositivo de seguridad desplegado por la Policía Nacional durante el partido entre el Deportivo y el Andorra en Riazor.

El sindicato considera "injustificadas" las críticas de la regidora y reclama una defensa explícita del trabajo policial en este tipo de operativos. Además, ha anunciado una concentración el próximo 26 de mayo ante el cuartel de Lonzas bajo el lema "La dignidad policial no se negocia".

Desde la CEP se preguntan "con quién está la alcaldesa, si con las fuerzas del orden o con los violentos", y piden al delegado del Gobierno que "ponga en su sitio a la alcaldesa", defendiendo que la planificación de estos dispositivos corresponde a profesionales de la seguridad.

En su comunicado, el sindicato sostiene que la seguridad en eventos deportivos debe quedar al margen del debate político y reivindica la labor de los agentes desplegados en Riazor.

"El trabajo que se hizo desde todas las unidades policiales fue encomiable, antes, durante y después del encuentro", apuntan, destacando también la intervención de la Policía Local en el dispositivo.

La CEP recuerda además antecedentes recientes de incidentes en el entorno de los partidos del Deportivo, como la intervención en un local donde, según el sindicato, se localizaron armas blancas y material peligroso, así como lanzamientos de objetos contra agentes en la previa de otros encuentros.

"El objetivo era ser usados para acometer contra aficiones rivales", señalan sobre el material intervenido en dispositivos anteriores, insistiendo en que la actuación policial ha evitado situaciones de mayor gravedad.

El Subdelegado del Gobierno se defiende

Tras las manifestaciones de la primera edil herculina y compañera de partido, Inés Rey, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, ha defendido la actuación policial y ha pedido poner en valor el trabajo de las fuerzas de seguridad, al tiempo que ha apelado a la prudencia tras los episodios registrados en los últimos encuentros en Riazor.

"Comprendemos y respetamos la preocupación expresada por la alcaldesa de A Coruña y compartimos plenamente la importancia que el Deportivo tiene para la ciudad y para toda Galicia", señala Abalde, que subraya que la prioridad del operativo es "garantizar la seguridad ciudadana y evitar situaciones de riesgo".

El subdelegado recuerda que el partido del pasado 1 de mayo, declarado de alto riesgo, motivó intervenciones en las que se localizaron armas blancas y material pirotécnico en mal estado, con el consiguiente riesgo para las personas.

Además, apunta que en la previa de otros encuentros se han producido incidentes como incendios de vehículos o daños en edificios, lo que ha obligado a reforzar los dispositivos de seguridad en partidos posteriores.

"Durante la previa del partido de ayer se produjeron nuevamente lanzamientos de objetos contra los agentes, con daños materiales y personas heridas por quemaduras", indica Abalde, que defiende que los controles tienen como único objetivo evitar la entrada de objetos peligrosos al estadio.

El representante del Gobierno en Galicia añade que estos controles fueron comunicados previamente a la ciudadanía y difundidos en medios de comunicación, y recalca que la actuación policial se realizó "con proporcionalidad, prudencia y contención".

Finalmente, Abalde ha querido destacar también el comportamiento de la afición en su conjunto: "Miles de personas acudieron al estadio con un comportamiento cívico y responsable, demostrando que el deportivismo es, por encima de todo, una fiesta de unión para la ciudad", concluye.