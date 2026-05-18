Entradas agotadas para el Valladolid - Deportivo

La afición del Deportivo se busca la vida para conseguir entradas para el encuentro de este domingo en Pucela entre Valladolid y Deportivo que puede suponer el regreso de los coruñeses a Primera División.

A pesar de que los locales no se juegan absolutamente nada, el club vallisoletano no quiere que se produzca una invasión de aficionados blanquiazules. Tras una primera remesa de 594 entradas, el Dépor informaba hace unos días que había recibido otras 463. De tal forma serán 1057 los aficionados deportivistas que estarán en la grada de Pucela.

Muchos intentan conseguir entrada a través de los socios del Valladolid. Y estos han agotado las entradas en apenas una hora. El Valladolid ya había dejado claro que solo pondría entradas a la venta para sus propios socios. Cada uno de ellos podía retirar un máximo de dos entradas.

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Entradas para el partido ante el RC Deportivohttps://t.co/IO1v28l2XA — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) May 18, 2026

El conjunto vallisoletano ha emitido un comunicado recordando que el encuentro ha sido declarado de alto riesgo y asegura que “no está permitida la adquisición de entradas para su posterior cesión a aficionados del club visitante, quienes tendrán que ubicarse exclusivamente en las zonas de Zorrilla habilitadas a tal efecto. Si se detecta que la persona portadora de los abonos y de las entradas no es el titular, o si se trata de un aficionado visitante, la entidad blanquivioleta se reserva su derecho a no permitir el acceso al Estadio y a tomar medidas disciplinarias con el abonado, tal y como refleja el reglamento interno”.

A pesar de las dificultades muchos aficionados coruñeses viajarán a apoyar a su equipo en un día que puede ser histórico para el conjunto blanquiazul.