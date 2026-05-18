El banquillo acerca al Dépor a Primera División

El Dépor ha logrado confeccionar esta temporada un grupo de jugadores que reman en la misma dirección. Y eso se nota en cada celebración y vídeo que sube el club a las redes sociales. Además, tener una plantilla amplia permite a los coruñeses llegar con opciones de triunfo a los últimos minutos de los encuentros.

Ante el Andorra fue el turno de Zaka. El delantero perdió la titularidad tras un gran inicio de temporada, pero se ha adaptado de maravilla al rol de revulsivo. En diferentes momentos de la temporada ha llegado a ser el cuarto delantero del equipo, pero su gol ante el Andorra permite a los coruñeses acercarse mucho al ascenso.

El de Zaka no es un caso aislado. La semana anterior fue Stoichkov el que anotó el gol del triunfo en Cádiz saliendo desde el banquillo. Incluso si nos remontamos a tres semanas vista fue Noé el que logró el gol de la victoria ante el Leganés saliendo en la segunda mitad.

Una plantilla unida y con roles muy aceptados por parte de todos sus integrantes. Además, también hay que tener en cuenta la comunión con una afición que acudió en masa a los momentos complicados y que disfruta ahora de un equipo que cada vez tiene más cerca su regreso a Primera División.