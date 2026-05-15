Inés Rey asegura que "ni pone ni quita vallas" en los recibimientos de los partidos del Dépor

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha insistido en que el Ayuntamiento "ni pone ni quita vallas" en los dispositivos de seguridad que se activan con motivo de los partidos del Deportivo y los recibimientos al equipo antes de llegar al estadio.

"Garantizar la seguridad de todos es lo prioritario", ha señalado, recordando que en este tipo de situaciones pueden llegar a concentrarse "hasta 25.000 personas" en distintos puntos de la ruta de llegada, lo que exige dispositivos específicos.

La regidora ha recalcado que la organización de estos operativos corresponde a la Policía Nacional, que es quien determina las medidas a aplicar en cada caso: "El dispositivo de seguridad es competencia de la Policía Nacional".

En este sentido, ha insistido en que el Ayuntamiento actúa en coordinación y apoyo, pero sin intervenir en decisiones como la instalación o retirada de vallas: "Nosotros ni ponemos ni quitamos vallas".

La alcaldesa ha apuntado además que este tipo de jornadas no son solo una cuestión de protocolos, sino que también tienen un importante componente emocional: "Hay una parte emocional muy importante en la calle cuando juega el Dépor".

Prudencia ante un posible ascenso parafraseando a Arsenio Iglesias

De cara a una posible celebración del ascenso en un par de semanas, ha pedido prudencia y ha asegurado que no quiere "gafar nada", en un momento de máxima ilusión en la ciudad. También ha hecho referencia a la necesidad de equilibrio en estos contextos, citando a Arsenio Iglesias con la idea de "que no nos quiten la fiesta de los fouciños".