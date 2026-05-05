Así son las cuentas y el calendario de los principales rivales del Deportivo por el ascenso

Carrera frenética la de ocho equipos de Segunda División que se juegan las dos plazas de ascenso directo y las cuatro de playoff. Y uno de ellos es el Deportivo que iniciará la próxima jornada en tercera posición a dos puntos del ascenso directo.

La proyección de puntos augura uno de los ascensos más caros de la historia de Segunda División con cuatro equipos peleando por las dos primeras plazas. Cuatro jornadas para resolver una carrera de fondo que todavía promete fuertes emociones.

El Racing es líder con 72 puntos, Almería segundo con 70, Dépor tercero con 68 y Las Palmas cuarto con 66. Ninguno de los cuatro equipos falló en la última jornada y todos lograron los tres puntos.

A continuación repasamos el calendario que cada uno de ellos tiene por delante:

Racing de Santander

El conjunto cántabro depende de sí mismo y saca tres puntos al Dépor. Si gana tres de los cuatro partidos, será equipo de Primera.

Leganés - Racing

Racing - Valladolid

Málaga - Racing

Racing - Cádiz

Almería

El equipo andaluz es segundo con 70 puntos y también depende de sí mismo. Más allá de combinaciones, los de Rubí ascenderán si ganan los cuatro partidos que tienen por delante.

Burgos - Almería

Almería - UD Las Palmas

Sporting- Almería

Almería - Valladolid

Deportivo

Los coruñeses no dependen de sí mismos y son terceros con 68 puntos aunque ganando los cuatro partidos deberían tener altas probabilidades de ascenso.

Cádiz - Deportivo

Deportivo - Andorra

Valladolid - Deportivo

Deportivo - UD Las Palmas

Las Palmas

El equipo canario es cuarto con 66 puntos y atraviesa un gran momento de forma. Los canarios lo tienen complicado pero tienen varios duelos directos que en caso de ganarlos le darían opciones de ascenso directo.

Andorra - UD Las Palmas

Almería - UD Las Palmas

UD Las Palmas - Zaragoza

Deportivo - Las Palmas