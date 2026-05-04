El traslado del mural del Dépor de Plaza de Pontevedra no es el primero: antes estuvo en Santa Catalina

La sede social del Real Club Deportivo en la Plaza de Pontevedra no fue solo un espacio administrativo: fue uno de los pilares físicos sobre los que se construyó la historia moderna del club.

Durante más de medio siglo, el inmueble ocupó un lugar central en la vida institucional y simbólica del deportivismo, formando parte del reducido grupo de grandes sedes que marcaron distintas épocas.

Sus orígenes

El origen de esta etapa se remonta al 26 de agosto de 1972, fecha en la que se inauguraron las instalaciones en la primera planta del número 19. El local, cedido al club por Pedro Barrié de la Maza, entonces presidente de honor, supuso un salto cualitativo en la estructura del Dépor, que fijaba así su base en pleno centro de la ciudad bajo la presidencia de Antonio González.

Desde entonces, la sede se consolidó como el principal punto de gestión del club. En sus oficinas se ubicaban el despacho de presidencia y diferentes áreas corporativas, además de acoger actos relevantes como presentaciones de jugadores o reuniones clave en la toma de decisiones. Durante décadas, fue además el único patrimonio en propiedad del club más allá de su plantilla.

Su importancia también se entiende en perspectiva histórica. La de Plaza de Pontevedra es considerada una de las cuatro grandes sedes del Dépor, junto a la Sala Calvet, lugar de nacimiento del club en 1906; la etapa de La Marina, que funcionó como sede durante buena parte del siglo XX; y la de Plaza de Santa Catalina, donde se ubicaron las oficinas en los años previos al traslado a Pontevedra.

El mural se trasladó previamente a Plaza de Pontevedra desde Santa Catalina

Las imágenes que se conservan de la fachada de la sede de la Plaza de Santa Catalina muestran el mismo elemento decorativo que durante tantos años ha presidido la fachada por la zona de la calle Rubine.

Segundo traslado del mítico mural, porque o la vista me falla o ya presidía la anterior sede en la Plaza de Santa Catalina @RCDeportivo #Coruña https://t.co/2CGGZi39uf pic.twitter.com/WQKfTD98mN — Fran Diaz Gallego 🇺🇦 (@dinisss) May 4, 2026

Fue creado para esta sede, que estuvo ocupada entre 1962 y 1972. El mural fue creado por Francisco Creo Rodríguez específicamente para la entidad blanquiazul.

Evolución constante

Con el paso del tiempo, el edificio fue adaptándose a nuevas necesidades. En 2017 se acometió una reforma integral que modernizó completamente las instalaciones, unificando dos locales independientes, de 234 y 85 metros cuadrados, en una única superficie construida de 319 metros cuadrados, con unos 280 útiles. La actuación permitió reorganizar departamentos y actualizar la imagen interna del club.

Su papel expositivo

Más allá de su función operativa, la sede también tuvo un papel expositivo. Durante años albergó algunos de los trofeos más representativos del Dépor, como el Teresa Herrera del 50 aniversario conquistado en 1995, el Campeonato de Galicia de 1927, la Copa de Campeones juvenil de la temporada 1995-96 o la histórica Copa Bugallal de 1912, una de las piezas más antiguas vinculadas a la entidad.

Sin embargo, en sus últimos años, la actividad en Plaza de Pontevedra fue perdiendo peso. La creciente profesionalización del club y la necesidad de acercar la gestión al día a día deportivo llevaron a trasladar el núcleo de operaciones al Depor Training Center, un espacio más amplio y funcional. Paralelamente, la atención a socios y aficionados se concentró en el Estadio de Riazor y su entorno.

El cambio se materializó en 2025, poniendo fin a una etapa de más de 50 años en el centro de A Coruña. La sede de Plaza de Pontevedra queda así como un testigo privilegiado del crecimiento del club, desde sus años más modestos hasta su consolidación en el fútbol profesional.