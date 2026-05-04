La Policía de A Coruña evitó un posible enfrentamiento entre los ultras del Dépor y del Leganés

El pasado 1 de mayo, se disputó en A Coruña el encuentro correspondiente a la Jornada 38 de la Liga Hypermotion en el estadio Abanca Riazor, entre el RC Deportivo de La Coruña y el CD Leganés. Un partido declarado de Alto Riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, por lo que se estableció un dispositivo especial de seguridad con un refuerzo de efectivos de seguridad durante el desarrollo del encuentro.

La Policía Nacional continúa investigando los hechos, que pueden acarrear sanciones de hasta 650.000 euros o la prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de entre 2 y 5 años.

Todo empezó cuando a las 11:30 horas se detectaron a dos grupos de aficionados ultras de ambos equipos con intención de encontrarse y enfrentarse. Muchos de ellos encapuchados y portando palos y otros instrumentos contundentes.

La rápida intervención policial evitó la pelea, siendo los ultras del Leganés inmediatamente aislados, identificados, controlados y alejados del lugar por unidades antidisturbios, mientras que los Riazor Blues se dispersaban por la ciudad para acudir posteriormente a un local situado en las inmediaciones del estadio de Riazor, que habitualmente frecuentan en días de partido.

Un amplio operativo policial se llevó entonces a cabo en el local, donde fueron identificados unos 20 individuos y se intervinieron palos, guantes, cascos, máscaras, martillos y armas blancas con los que acometer a las aficiones rivales.

Intercepción de bengalas

También se intervinieron bengalas como las que en la previa del Deportivo contra el Málaga CF estuvieron a punto de provocar el incendio de un vehículo estacionado a la puerta del local o daños en la fachada de un edificio colindante, lo que motivó la intervención de los bomberos.

Este tipo de bengalas también interrumpieron el recibimiento del autobús del Deportivo en su partido contra el Real Zaragoza, ocasionando un grave peligro para personas y bienes, ya que el calor, la llama y el humo que generan pudieron incendiar el autobús y lo obligaron al detenerse pues había gran riesgo de atropello por falta de visibilidad.

El almacenamiento de esta clase de bengalas sin adoptar las mínimas medidas de seguridad exigibles, muchas de ellas caducadas y en mal estado, constituyen una grave infracción administrativa, además de un grave riesgo para la seguridad del local y del edificio en el que se encontraban.

Asimismo, el local no contaba con los permisos y licencias necesarias para la venta de bebidas al público y en el lugar se encontraron varias dosis de sustancias estupefacientes dispuestas para el consumo.

Desde la Policía Nacional, señalan que, en su deber de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, orientan sus actuaciones a configurar espacios seguros en los que los ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos y libertades, lo que resulta incompatible con las actuaciones violentas que durante esta temporada vienen protagonizando los denominados Riazor Blues

Aún más, cuando el pasado 1 de mayo, además del encuentro deportivo se celebraba la fiesta del Día de las Peñas y los aledaños del estadio se encontraban repletos de público, familias y niños que disfrutaban de un ambiente festivo que pudo verse gravemente alterado por actuaciones radicales violentas.