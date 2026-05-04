El Dépor retira los carteles de su sede en Plaza de Pontevedra, en A Coruña tras trasladar su actividad

El Real Club Deportivo ha iniciado este lunes la retirada de los carteles de su histórica sede social en la Plaza de Pontevedra, un movimiento que refleja el cambio organizativo emprendido por la entidad en los últimos meses.

Los trabajos comenzaron durante la tarde en la parte de la fachada que da a la calle Rubine, donde varios operarios emplearon herramientas como radiales para separar los marcos de los carteles del soporte principal.

Las piezas retiradas fueron depositadas en un carro, junto al resto de útiles utilizados durante la intervención. La intención es trasladarlas al nuevo Museo.

Este paso se produce después de que el club trasladara en 2025 su actividad corporativa al Depor Training Center, centralizando allí la estructura administrativa y de gestión. El cambio supuso una reorganización interna que dejó sin uso funcional la sede de Plaza de Pontevedra, durante años uno de los puntos de referencia del deportivismo en la ciudad.

Sede social del Dépor en plaza de Pontevedra. Quincemil.

En paralelo, la atención al aficionado se mantiene en el Estadio de Riazor, donde se concentran servicios como la Oficina de Atención al Deportivista, la Deportienda principal y el museo del club. De este modo, el Dépor ha repartido su actividad entre Riazor, como espacio de conexión con los seguidores, y Abegondo, como núcleo operativo.