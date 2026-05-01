Deportivo 2 - Leganés 1: Ni el VAR puede con el Dépor

Riazor vivió un carrusel de emociones en un choque en el que Deportivo superó al Leganés por dos goles a uno. Noé desequilibró un partido que el VAR trató de igualar tras la señalización de un polémico penalti en el descuento.

La primera parte resultó igualada y sin ocasiones claras para ninguno de los dos. El Dépor llevó el dominio territorial ante un Leganés que en ningún momento se sintió incómodo en el escenario.

El Dépor lo intentaba por bandas y con control pero no lograba inquietar la meta rival. Y así discurría una primera mitad en la que se amenazaba más de lo que en realidad ocurría.

El Dépor lo intentó a través de córners y disparos que eran repelidos sin excesivos problemas por la zaga madrileña. Ambos equipos se daban una tregua y se citaban para la segunda mitad.

Y todo pasó ahí. El guion no cambiaba pero los goles iban a variar las sensaciones por completo. Hidalgo movió el banquillo y dio entrada a Zaka. El delantero se iba a redimir con Riazor con un buen gol a servicio de Luismi que desataba la locura en Riazor.

Con el partido controlado el Leganés logró igualar cuando nadie lo esperaba. Juan Cruz superaba a Ferllo y enmudecía Riazor.

El ascenso se escapaba e Hidalgo tiró de Abegondo. Noé entró en el terreno de juego y tardó un minuto en hacer gol y desatar la locura en Riazor. El canterano superaba al guardameta y hacía el segundo.



El tramo final tocaba sufrir y el Leganés lo buscó. Un disparo al larguero avisaba Riazor de que los tres puntos no iban a resultar sencillos. Y esa sensación la corroboró el VAR con la señalización polémica de un penalti que desató la indignación de Riazor. Tras varios minutos el colegiado decretaba penalti y Ferllo se disfrazaba de héroe. El guardameta detenía la pena máxima y daba los tres puntos a un equipo que lo celebraba con una hinchada entregada.

El Dépor logra tres puntos claves en su pelea por el ascenso y verá con más tranquilidad los resultados que dejan una jornada decisiva en la pelea por el ascenso.