El Dé Beach Club irrumpe en Riazor como nuevo epicentro del deportivismo festivo

A Coruña sumará este fin de semana un nuevo atractivo vinculado al fútbol y al ocio con el estreno del Dé Beach Club, un espacio llamado a convertirse en punto de referencia para la afición en los días de partido. Su apertura coincidirá con la visita del CD Leganés al Estadio ABANCA-RIAZOR, en una jornada que además estará marcada por el Día das Peñas.

Ubicado en la zona de los soportales de Riazor y con vistas directas al mar, el nuevo recinto abrirá sus puertas a partir de las 11:00 horas con una propuesta que mezcla ambiente futbolero y concepto de beach club. Música, zonas de encuentro y una oferta pensada para disfrutar sin prisas configuran este espacio, que busca aportar un aire diferente a las horas previas al encuentro del RC Deportivo.

La puesta de largo del Dé Beach Club se integra en una jornada más amplia de actividades en el entorno del estadio, donde desde primera hora habrá propuestas dirigidas a familias y aficionados. Desde las 10:00 horas, los más pequeños contarán con juegos y entretenimiento, mientras que al mediodía tomará protagonismo la Festa das Peñas, con música en directo y ambiente festivo organizado por la Federación de Peñas.

El nuevo espacio frente al mar aspira a convertirse en uno de los grandes reclamos de la temporada, reforzando la experiencia de los días de partido más allá de lo deportivo. Su estreno, en una fecha tan señalada para el deportivismo, servirá como prueba de fuego para un concepto que combina ocio, ubicación privilegiada y pasión blanquiazul.

🤩 Estades preparados para o Día das Peñas?



👦🏼 FanZone con inchables e sorpresas para os máis pequenos!



🏖️ Beach Club para desfrutar a carón do mar



🎊 Día das Peñas con toda #ANOSAFORZA! pic.twitter.com/YwNUc0hAaA — RC Deportivo (@RCDeportivo) April 30, 2026

Polémica con la Federación de Peñas

Precisamente, el estreno de este espacio ha generado una polémica con la Federación de Peñas al realizarse justo en su día de festejos. La entidad ha respondido en la red social X, antes conocida como Twitter que "están preparados para el verdadero dia de las peñas en la calle Almirante Cardaso, algo que ya se sabía desde hace tiempo. Asi no, RC Deportivo, asi no". La entidad que aglutina a las peñas recibe cerca del 50% de las entradas para los desplazamientos, en virtud del convenio con el club

Por suposto que estamos preparados, pero para o verdadeiro Día das Peñas, na rúa Almirante Cardaso, algo que xa sabíades dende fai tempo😉😉

Así non @RCDeportivo! Así non... — Federación de Peñas Deportivistas🍍 (@fpdeportivistas) April 30, 2026

Regreso al recorrido tradicional del bus por el Paseo Marítimo

A pesar de ser un partido de alto riesgo, el equipo realizará la habitual entrada por el Paseo Marítimo para llegar hasta la puerta cero del estadio, permitiendo de esta forma que los aficionados puedan recibir a la plantilla en un partido para el que hace días que se colgó el cartel de no hay billetes.