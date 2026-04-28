El CTA se muestra tajante: “La acción de Quagliata no es penalti”

El Comité Técnico de Árbitros da la razón al Deportivo y considera que el colegiado se equivocó al señalar la pena máxima que acabó con el gol de Curro

Como cada martes el Comité Técnico de Árbitros repasó las jugadas polémicas que dejó el fin de semana. Una de las acciones analizadas fue el penalti que Fuentes Molina señaló por falta de Quagliata. La intervención en el VAR de Milla Alvéndiz fue clave para pitar la pena máxima.

El Comité ve claro que ese penalti nunca debió ser señalado: “el defensor realiza un movimiento natural de brazos. El atacante del Burgos invade el espacio del defensor e impacta con los brazos de este. Los movimientos naturales de los brazos en la mecánica del salto no constituyen infracción si no hay acción adicional que pueda convertir la acción en punible. No puede sancionarse penalti cuando el atacante provoca el contacto. Para el CTA la decisión de campo es correcta y el VAR no tendría que haber intervenido”.

La jugada condicionó un partido en el que el Dépor buscaba los tres puntos para mantener su puesto de ascenso directo. El Deportivo ya mostró su malestar ante una jugada en la que nadie entendió la decisión”.

Esta corrección pone de manifiesto el mal hacer del VAR que un día más intervino cuando no debía y perjudicó de manera flagrante al conjunto coruñés. Este no es el primer error de los colegiados ante un Dépor que se ha sentido perjudicado en diferentes momentos de la temporada. Por delante quedan cinco jornadas en las que los árbitros deberán atinar al máximo ante todo lo que hay en juego.