Enfado en el Deportivo tras la actuación arbitral en El Plantío

Enfado en el Deportivo tras la actuación arbitral perpetrada ayer en El Plantío. Aunque no hubo declaraciones explosivas de ningún integrante del equipo, el club decidió que los jugadores solo atendieran a la prensa coruñesa en la puerta del autobús. Por lo tanto no hubo zona mixta como tal en los espacios habilitados por LaLiga.

Antonio Hidalgo tampoco cargó en exceso. El técnico se limitó a decir que “no tenemos claro el criterio del VAR, cuando llaman y cuando no, pero el árbitro ha hecho un gran partido. En esa línea se pronunció Diego Villares.

El capitán aseguró que “no nos queda claro porque el VAR llama al árbitro. Para nosotros no es penalti en la vida pero son cosas que hay que dejar atrás”.

El audio de la vergüenza

La RFEF hizo público durante la noche el diálogo que mantuvieron Moreno Fuentes y Mila Alvéndiz, colegiado de campo y VAR respectivamente.

En la conversación se escuchan frases como “golpeo temerario”. El colegiado de campo se planta ante el VAR con un frame traicionero y muy condicionado. Ninguno de los dos tiene duda y el colegiado señala penalti sin dudarlo.

Una expulsión polémica

El partido entró en un ritmo frenético y de gran tensión buscado por un Burgos que salió airoso en ese fútbol.

El surrealismo llegó al punto de silbar e insultar a Álvaro Ferllo cuando se dirigía a la banda a cambiar una camiseta ensangrentada.

Fruto de esa polémica sería expulsado Mario González, futbolista del Burgos que estaba en el banquillo y que se dirigió al guardameta blanquiazul en los siguientes términos: “gordo de mierda”, una expresión reflejada en el acta del partido.

El Dépor sigue en ascenso directo pero este domingo podría verse superado por un Almería que visita el campo de Los Cármenes para jugar ante el Granada.