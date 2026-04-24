El Día das Peñas regresa a A Coruña con música y ambiente previo al Dépor-Leganés

Miles de deportivistas celebran el día de las peñas en A Coruña Quincemil

Llega uno de los días más esperados para los deportivistas. El próximo viernes 1 de mayo se celebrará la fiesta anual del Día das Peñas, que coincidirá con el partido entre el Deportivo de La Coruña y el CD Leganés en el estadio de Riazor a las 18:30 horas.

Para esa jornada se prevé un día completo de música, comida y bebida. Según ha informado la Federación de Peñas, el evento comenzará a las 13:00 horas y se prolongará durante toda la tarde.

El punto de encuentro será la calle Almirante Cadarso, donde se instalará el escenario. Actuarán La piel del oso, The Muppets, Komando Kombate y The Black Age. En la zona también habrá una carpa con pulpo y churrasco, además de food trucks de Esmorga. Abrirán asimismo la Pizzería Damedé, Helados Dolce Italia y Churrería Rafa.

DEPORTIVISTAS!!!

Chega un dos días mais esperados da tempada!! O Día das Peñas 25/26 xa está aquí!!

O venres 1 de Maio disfrutaremos dunha xornada chea de música, comida e bebida e, sobre todo, unha xornada de unión polo sentimento branquiazul!!

Un día cheo de deportivismo… pic.twitter.com/axFF5z2qHB — Federación de Peñas Deportivistas🍍 (@fpdeportivistas) April 24, 2026

Además, habrá actividades dirigidas a los más pequeños en la explanada del pabellón de Riazor.

Un año más, la ciudad acogerá el tradicional Día das Peñas, que coincidirá con un partido clave para el Deportivo, que buscará mantenerse en la zona alta de la clasificación y seguir en la lucha por el ascenso directo.