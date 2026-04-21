Paco Vázquez pide al Dépor frenar la traducción de su nombre al gallego: "Sería romper su historia"

El exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, ha remitido una extensa carta al Real Club Deportivo en la que solicita formalmente que no se modifique la denominación oficial de la entidad hacia una forma galleguizada.

El escrito, fechado en abril de 2026, expone una defensa detallada del nombre histórico del club y advierte de las consecuencias que, a su juicio, tendría un cambio de este tipo.

En el arranque de la carta, Vázquez deja clara su postura al señalar que "la denominación actual del Deportivo constituye un elemento esencial de su identidad pública y deportiva", destacando que no se trata de una cuestión menor ni meramente formal.

En ese sentido, añade que "el nombre con el que el club ha sido conocido durante décadas forma parte de su propia historia y de su reconocimiento internacional", apelando al peso simbólico acumulado a lo largo de los años.

El exregidor insiste en que el debate no debe centrarse en el idioma, sino en la trayectoria del club, afirmando que "no estamos ante una cuestión lingüística, sino ante la preservación de una marca consolidada".

En la misma línea, subraya que "modificar esa denominación implicaría alterar un elemento que ha acompañado al Deportivo en sus mayores éxitos", en referencia a su etapa más laureada.

Un embajador sin necesidad de "adaptar su nombre"

A lo largo del escrito, Vázquez recalca que "el Deportivo ha sido siempre un embajador de Galicia sin necesidad de adaptar su nombre", defendiendo que la identidad gallega del club está fuera de toda duda.

Por ello, considera que "introducir cambios en este ámbito no aportaría valor añadido, sino que podría generar confusión y división" tanto dentro como fuera de la afición.

Una fractura social

El exalcalde también advierte de las posibles consecuencias sociales del debate, señalando que "abrir esta cuestión en el momento actual puede provocar una fractura innecesaria entre seguidores e institución".

En ese contexto, pide prudencia a la directiva y recalca que "la estabilidad y la cohesión deben ser prioridades en la toma de decisiones".

Romper con una tradición "que le ha dado prestigio al club"

En otro de los pasajes más contundentes, Vázquez afirma que "cambiar el nombre sería romper con una tradición que ha dado prestigio al club", insistiendo en que la denominación actual está estrechamente ligada a su proyección exterior.

Asimismo, añade que "el Deportivo es reconocido internacionalmente por su nombre, y cualquier alteración podría debilitar esa identificación".

La carta concluye con un llamamiento directo a los responsables del club, a quienes pide que "preserven aquellos elementos que han contribuido a construir la identidad del Deportivo" y que actúen con responsabilidad ante un debate que, según indica, "trasciende lo nominal para afectar al sentimiento de pertenencia de miles de aficionados".