"120 años sin dar nada por sentado": El vídeo del Dépor grabado en Riazor que conmemora su aniversario

El Deportivo ha publicado este martes en redes sociales un bonito vídeo que evoca los grandes momentos del club y los días más duros de equipo y afición en Riazor con motivo de su 120 aniversario. Un homenaje a los deportivistas, verdaderos protagonistas de las imágenes grabadas en el estadio.

"A veces penso, que vos trae aquí? Con frío, vento... Ninguén vos obriga. Mesmo hai domingos nos que prometedes non volver e os luns xa estades rabeando porque chegue o seguinte partido. E que con vós non se pode dar nada por sentado: un día estades tocando o ceo e outro aprendendo a caer", se escucha en la voz en off.

"Cantades ata cando queredes chorar, e cando chorades non sei se é de tristura ou ledicia. Que vos fai erguervos unha e outra vez? Ese inconformismo tan voso é paixón ou loucura? Non hai quen vos entenda", se escucha a continuación.

La voz en off insiste: ¿qué es lo que hace que el deportivismo se mueva cada fin de semana en masa para disfrutar de los partidos? El orgullo, el compromiso... y la teimosía. Y es que esta es la cualidad que tienen los que teiman, según la Real Academia Galega (RAG): los que insisten, son perseverantes, resistentes y tenaces.

"Porque cando non dades nada por sentado, pódelo lograr todo. Pero que saberei eu, que solo son un asento. Dépor, 120 anos sen dar nada por sentado", concluyen las imágenes, dirigidas por Pablo Arreba.

"120 años sin dar nada por sentado"

El club señala a través de un comunicado que en estos 120 años de historia ha construido algo que va mucho más allá de los resultados deportivos: "Una relación única con su afición, profunda, emocional e intergeneracional, que ha sostenido al club en los momentos más difíciles y lo ha impulsado en los más grandes".

Así, el Deportivo reivindica que lo que hace verdaderamente único al Dépor es su gente, a la que define como "fiel, orgullosa y comprometida". "No se explica sin el club... y el club, precisamente por eso, nunca ha dado nada por sentado".

El equipo coruñés atesora más de un siglo de historia a lo largo del que ha logrado "hitos cuando nadie lo esperaba", desde la Liga hasta el Centenariazo, "recordando siempre que lo importante no es lo que se presupone, sino lo que se lucha". "Porque cuando otros dan algo por hecho, el Dépor compite, insiste y cree", añade el comunicado.

El RC Deportivo conecta de esta forma su identidad con el inconformismo y la teimosía: una manera de entender el fútbol y la vida desde la resistencia, la ambición y la convicción de que nada está garantizado. El éxito, en ese camino, no es casualidad, sino el resultado del esfuerzo, la responsabilidad y unos valores profundamente arraigados. "Cando non dás nada por sentado, pódelo lograr todo".

"Después de todo lo vivido, el Club entiende que en la construcción de cualquier proyecto nada se regala. Este 120 aniversario no es solo una celebración, sino también una declaración de intenciones: poner el foco en el presente, aprender del camino recorrido y proyectarse hacia el futuro. El compromiso con el escudo se asume como un honor y una responsabilidad, guiado por la excelencia, el respeto y la responsabilidad con A Coruña y Galicia", concluye el comunicado.