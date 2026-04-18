Deportivo: Comunión total entre equipo y afición en el entrenamiento del sábado

A falta de siete partidos para finalizar el campeonato de liga, el Dépor afronta con ilusión un tramo final en el que peleará por el ascenso directo a Primera División.

Para ello debe retener la mayor cantidad posible de puntos en casa y la afición es consciente de ello. Por eso hoy la hinchada blanquiazul ha ofrecido un gran espectáculo en el entrenamiento celebrado en Abegondo.

Cientos de aficionados respondieron al llamamiento de Riazor Blues y animaron al equipo durante toda la mañana.

Bajo una pancarta en la que se podía leer el lema "Ambición, unión e ilusión", equipo y afición mostraron una comunión total a 48 horas del importante encuentro ante el Mirandés.

Bengalas y cánticos animaron una mañana en la que la plantilla blanquiazul agradeció el gran apoyo mostrado.

El último en jugar

El Deportivo cerrará la jornada 36 el lunes en ese encuentro a las 20:30 horas ante el Mirandés. La jornada no ha arrancado bien para los intereses del Dépor tras las victorias este viernes de Racing de Santander y Las Palmas.

Hoy sábado será el turno de Castellón y Burgos que miden fuerzas en un partido clave de la zona alta y el domingo jugarán Eibar, Almería y Málaga.