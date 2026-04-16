La Policía propone sanción a varios hinchas del Dépor por el bengaleo en la previa ante el Málaga

Recibimiento al Dépor en el entorno de Riazor con bengalas. Eloy TP.

La Policía Nacional ha propuesto sanciones contra varios responsables por el uso de bengalas y otros incidentes durante el partido entre el Real Club Deportivo y el Málaga CF, disputado el pasado 4 de abril en Riazor.

El encuentro, declarado de alto riesgo, contó con un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el orden público.

Durante el recibimiento de la afición se detectó el uso de bengalas y petardos en calles adyacentes, especialmente en zonas cerradas al tráfico.

En la calle Julio Rodríguez Jordi, el empleo de material pirotécnico provocó daños leves en vehículos e inmuebles, lo que obligó incluso a la intervención de los bomberos, que solicitaron apoyo policial.

Entre los casos más destacados, los agentes identificaron a un individuo que encendió una bengala de señalización marítima, generando humo potencialmente peligroso.

Fue localizado ya en el interior del estadio y presentaba signos evidentes de embriaguez, arrojando una tasa de 0,28 mg/L en la prueba de alcoholemia. Fue expulsado del recinto y propuesto para sanción tanto por el uso de pirotecnia como por su estado.

Más incidencias

Asimismo, sobre las 18:30 horas, otro individuo accedió al estadio sin entrada tras saltarse los tornos y empujar a un vigilante de seguridad, siendo también expulsado.

Ya durante el encuentro, a las 20:00 horas, se identificó a una persona por mantener una conducta reiterada de incitación a la violencia, lo que motivó una nueva propuesta de sanción.

La Ley del Deporte, la base sancionadora

La normativa vigente, en concreto la Ley 19/2007 contra la violencia en el deporte, considera estas conductas como infracciones graves o leves.

Las sanciones pueden alcanzar entre 3.000 y 60.000 euros en los casos más graves, además de posibles prohibiciones de acceso a recintos deportivos durante varios meses.