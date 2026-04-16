Fran Alonso no seguirá en el Deportivo femenino

Movimiento importante en el Dépor femenino. El club ha anunciado este jueves el adiós de Fran Alonso al término de esta temporada. El técnico madrileño acaba contrato el 30 de junio y en ese momento finalizará su vinculación con el equipo coruñés.

El club lo ha anunciado en un escueto comunicado en el que agradece al entrenador "su compromiso y dedicación y le desea suerte en sus próximos compromisos". Alonso abandonará el Deportivo tras dejar al equipo en la máxima categoría del fútbol español.

Fue el relevo de Irene Ferreras

Fran llegó al Deportivo en diciembre de 2024 en sustitución de Irene Ferreras. En su primera temporada logró la salvación en el tramo final de campeonato. El equipo acabó en antepenúltima posición con 27 puntos, cuatro por encima del descenso. Este año a falta de cinco jornadas para el final las coruñesas suman 26 puntos y ya tienen la salvación asegurada.

El objetivo que se ha marcado el equipo es superar la puntuación del año pasado y escalar el mayor número posible de puestos. De hecho el objetivo marcado a principio de temporada era alcanzar el top 8 de la liga, algo que tiene en estos momentos a nueve puntos a falta de quince en juego.

El club no ha desvelado el nombre del sustituto o sustituta de un Fran Alonso que buscará nuevos retos profesionales.