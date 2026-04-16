Deportivo: La final del playoff de ascenso podría coincidir con el concierto del Último de la Fila

Inmersos ya en la primavera y con el verano acercándose a la vuelta de la esquina, la oferta cultural y musical aumenta en la ciudad de A Coruña. A la vez, muchas competiciones deportivas se deciden entre los meses de mayo y junio por lo que se pueden dar coincidencias que hacen complicado llevar todo a buen término.

Hace más de un año se anunció la celebración del concierto del Último de la Fila en A Coruña el próximo 13 de junio de 2026 en el Estadio de Riazor. En su momento el Deportivo expresó su rechazo al no tener conocimiento e intuir que en esas fechas podría estar en juego el ascenso.

El Ayuntamiento entiende que la cesión del Estadio de Riazor para este tipo de espectáculos va incluido en el convenio firmado entre ambas entidades. Ahora que la fecha se acerca, el conflicto de intereses puede ser una realidad.

El conjunto coruñés pelea por el ascenso directo, pero en caso de no lograrlo hay muchas posibilidades de que pueda disputar el playoff de ascenso. En caso de superar la primera ronda, que se celebra el 7 y el 10 de junio, se clasificaría para la eliminatoria final. Las fechas en las que se celebrará esa final serán el 14 de junio y el 21 de junio. El club dejó claro en su momento que un evento de este tipo "implica una regeneración completa del terreno de juego mediante tepes, con posterior 'cosido' para convertir el césped en híbrido".

La mejor noticia para ambas partes sería un ascenso directo del conjunto blanquiazul y la celebración del concierto del Último de la Fila ya sin competición oficial en juego.