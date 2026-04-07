Deportivo: La histórica remontada ante el Milan cumple 22 años

Han pasado ya 22 años desde que el Deportivo lograra una histórica remontada en cuartos de final de la Champions League ante el Milan.

El 7 de abril de 2004 los coruñeses le endosaban un increíble cuatro a cero a un Milan plagado de estrellas. Ese resultado permitía a los coruñeses hacer bueno el 4-1 encajado en la ida y clasificarse para las históricas semifinales de la Champions League.

Riazor registró una gran entrada para un partido en el que pocos confiaban en la remontada. Sin embargo, un primer tiempo perfecto de los de Jabo Irureta fue suficiente para culminar la remontada. Pandiani abrió el marcador en el minuto 5 y puso la primera piedra para lograr lo que parecía imposible. Valerón en el 35 y Luque en el 44 hacían los tres tantos con los que se llegaría al descanso.

Tras la reanudación el equipo coruñés aguantó e incluso amplió la ventaja. Un tanto de Fran en el 76 desataba la locura en una afición que se frotaba los ojos ante lo que estaba viendo.

Varias generaciones de deportivistas tienen marcado en la memoria un encuentro que desató todos los elogios del fútbol español, europeo y mundial. El Dépor se cargaba a un Milan lleno de estrellas con jugadores como Dida, Maldini, Nesta, Cafú, Pirlo, Gattuso, Seedorf o Kaká. Con Carlo Ancelotti en el banquillo, los italianos sufrieron una de las mayores humillaciones deportivas de su historia.

Hoy el Dépor ha querido recordar esta gesta con un vídeo en sus redes sociales. Además, en el recién estrenado museo, hay referencias a un partido que quedará para siempre en la memoria de todos los deportivistas que tuvieron la suerte de vivirlo. También la cuenta de la Liga de Campeones ha recordado esta efeméride con un vídeo en el que se ven los cuatro goles que se vieron aquella noche.