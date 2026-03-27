Lucas Pérez, muy cerca de ser nuevo jugador del Cádiz

Lucas Pérez apura su carrera como futbolista y, si nada se tuerce, jugará en el Cádiz lo que resta de temporada. Javi Torres, periodista de Radio Galega y persona con un trato muy cercano a Lucas, ha confirmado la operación adelantada por Cope y ha asegurado que el jugador estará el domingo en Cádiz para incorporarse al conjunto andaluz.

El coruñés dejó el Cádiz en el mercado invernal de la temporada 22-23 y se incorporó al Deportivo. Aquí cumplió el sueño de devolver a su club al fútbol profesional. Y lo consiguió. Sin embargo Lucas vivió una salida complicada por discrepancias con la dirección y en enero de 2024 anunciaba su adiós.

Desde entonces ha jugado en el PSV de Holanda aunque una enfermedad le mantuvo varias semanas lejos de los terrenos de juego. Desde entonces ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de prolongar su carrera.

Hace unas semanas entrenó con el Leganés y se daba por hecha su contratación. Sin embargo no hubo acuerdo. Ahora Lucas regresa a un club muy querido para él y tratará de reconducir la situación de un equipo que atraviesa un momento complicado.

Lucas podría enfrentarse nuevamente al Deportivo ya que en la jornada 39 los coruñeses visitarán el nuevo Mirandilla para medirse al Cádiz.