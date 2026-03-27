Fernando Soriano renueva su contrato con el Deportivo

Fernando Soriano seguirá en el Deportivo. El máximo responsable de la parcela deportiva del club amplía su vinculación con el conjunto coruñés hasta 2029. El maño acababa contrato este mes de junio y el club ha decidido dar continuidad a su proyecto.

El director deportivo cumple su tercera temporada al frente del club. Criticado en diferentes momentos, la realidad es que ha ido cumpliendo todos los objetivos marcados. En su primera temporada logró el ansiado ascenso a Segunda. Tras un año de estabilización y permanencia en la categoría, logró confeccionar una plantilla que está peleando por el ascenso a la máxima categoría.

En el club es un hombre muy bien valorado y esta renovación por tres años refrenda esa idea. Pero no todo ha sido un camino de rosas. Soriano vivió una situación muy delicada al término de la temporada pasada cuando un sector importante de Riazor silbó y realizó cánticos en su contra en la última jornada de liga. Sin embargo ha logrado revertir esa situación y su renovación se ve como una buena noticia.

El objetivo en esta nueva etapa es claro: lograr el ascenso y poder consolidar al equipo nuevamente en la máxima categoría del fútbol español.