Toshack, ex entrenador del Deportivo, sufre demencia

John Benjamin Toshack atraviesa un delicado estado de salud. Así lo ha detallado su hijo Cameron en una entrevista concedida al Daily Mail.

En ella relata que el extécnico del Deportivo convive desde hace tiempo con la demencia. "Hay días en los que por la tarde no recuerda la conversación que hemos tenido por la mañana".

A sus 77 años los familiares de Toshack aseguran que su estado de salud es complejo. "Convivimos con días mejores y peores. Es una enfermedad terrible". Sin embargo también destacan su claridad y lucidez al recordar sus días como futbolista y entrenador.

El año pasado Toshack fue homenajeado en San Sebastián en la previa de un partido entre Real Sociedad y Real Madrid, dos de los equipos en los que desarrolló parte de su actividad dentro del mundo del fútbol.

El entrenador galés llegó al Deportivo en la temporada 95-96 sustituyendo a Arsenio Iglesias. Su inicio fue esperanzador y logró la primera Supercopa de España para el equipo coruñés. En liga las cosas no fueron tan bien y el equipo acabó en novena posición con 61 puntos.

También arrancó la temporada 96-97 con los herculinos, pero sería destituido en la jornada 23. El brasileño Carlos Alberto Silva acabaría la temporada y el Dépor iba a finalizar en tercera posición, solo por detrás de Madrid y Barcelona.