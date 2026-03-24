Declarado de alto riesgo el partido entre Sporting y Deportivo

Se espera un gran desplazamiento de la afición deportivista tras la renuncia de las peñas del Sporting a entrar en El Molinón

Este sábado a las 21 horas, Sporting y Dépor se citan en El Molinón en un encuentro con muchos alicientes. Al igual que sucedió en la primera vuelta, las autoridades han declarado el partido de alto riesgo. Esta catalogación obliga al club local a adoptar medidas extraordinarias para que el encuentro se desarrolle sin incidentes.

La afición sportinguista se mantiene firme en su intención de no acudir al Molinón como protesta por el alto precio que tienen que pagar los socios. El club decidió abrir la venta online y muchos aficionados deportivistas se han hecho con entradas para poder animar a su equipo.

Lo normal es que el Sporting no permita a la afición del Dépor entrar con banderas o camisetas a la vista, ya que al ser de alto riesgo deben separar aficiones y controlar el ascenso al estadio.

La Policía también preparará un dispositivo especial para velar por la seguridad de todos los aficionados desplazados. El Molinón podría ofrecer una imagen poco habitual por la protesta de sus seguidores.

El encuentro será muy importante para los dos equipos. El Dépor quiere mantener su puesto de ascenso directo y el Sporting apura sus opciones para alcanzar el playoff de ascenso