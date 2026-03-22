Escotet se mezcla con la afición del Dépor en el recibimiento al equipo antes de ganar al Zaragoza

La victoria del Real Club Deportivo ante el Real Zaragoza dejó una de las imágenes más comentadas fuera del terreno de juego.

El presidente del club, Juan Carlos Escotet, se sumó al recibimiento de la afición como un seguidor más, participando activamente en el ambiente festivo.

Lejos de un papel institucional, Escotet se dejó ver entre los aficionados, animando, aplaudiendo y grabando con su móvil la llegada del equipo, en una escena poco habitual para un máximo dirigente.

La imagen sorprendió a muchos seguidores, que no dudaron en compartir el momento en redes sociales.

El recibimiento tuvo lugar en la previa del conjunto blanquiazul, en un ambiente marcado por la euforia y el respaldo incondicional de la hinchada. Cánticos, bufandas al aire y un fuerte sentimiento de unión protagonizaron la llegada del equipo, que fue arropado desde su llegada con bengalas.

Además, este gesto encaja con una costumbre ya conocida del presidente, ya que Escotet no sigue los partidos desde el palco presidencial, prefiriendo vivirlos en un ambiente más cercano, lo que refuerza su imagen de proximidad con el deportivismo.