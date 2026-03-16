Juan Carlos Escotet tras el acuerdo entre A Coruña y el Dépor: "Queremos que genere valor los 365 días del año"

El Real Club Deportivo y el Ayuntamiento de A Coruña han formalizado un nuevo marco de colaboración institucional que marcará el futuro del complejo deportivo de Riazor y la relación entre el club y la ciudad, todo ello en paralelo a la renuncia de la ciudad a ser sede del Mundial 2030.

Durante su intervención, el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, aseguró que el convenio supone el inicio de una nueva etapa de colaboración entre el club y la ciudad, basada en una visión compartida de futuro.

"Comparecemos hoy en este Salón de Plenos del Ayuntamiento de A Coruña para formalizar un marco de colaboración que define el futuro de la relación entre el Real Club Deportivo y el Ayuntamiento de A Coruña", señaló.

El dirigente explicó que el acuerdo nace de una voluntad común de alinear los objetivos del club con los intereses de la ciudad, subrayando la histórica vinculación entre ambas instituciones. "Este acuerdo es la culminación de una voluntad común: alinear los objetivos del club con los intereses generales de la ciudad", afirmó.

Además, defendió que el crecimiento del Deportivo y el progreso de A Coruña deben avanzar de forma conjunta, destacando el papel del club en la identidad local. "Coincido con la alcaldesa en que el progreso de A Coruña y el crecimiento del Deportivo son realidades inseparables. Todo lo que es bueno para A Coruña es bueno para el Deportivo", indicó.

El convenio establece un marco de colaboración técnica y administrativa entre el club y el Ayuntamiento, con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos a medio y largo plazo. "El convenio que hoy acordamos no es una respuesta a necesidades coyunturales, sino la base de una nueva etapa de colaboración técnica y administrativa", explicó el presidente.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo será la modernización del complejo de Riazor, que busca ir más allá de la reforma del estadio para integrar el espacio en la vida cotidiana de la ciudad. "El Complejo deportivo de Riazor es un espacio de identidad colectiva. El proyecto que iniciamos no busca únicamente cumplir con requisitos externos o temporales; pretende evolucionar el estadio y su entorno para integrarlos plenamente en la vida diaria de la ciudad", afirmó.

En esa línea, el presidente señaló que la intención es convertir Riazor en un espacio activo durante todo el año, abierto a diferentes usos para la ciudadanía. "Queremos un espacio que genere valor los 365 días del año, acogiendo actividad deportiva, social y cultural que beneficie a toda la ciudadanía", apuntó.

La propiedad del club reiteró también su compromiso de inversión a largo plazo en el Deportivo y en el complejo de Riazor, destacando el impacto que el proyecto puede tener en la ciudad. "Como accionistas mayoritarios, queremos reiterar nuestro compromiso firme y a largo plazo con la inversión en el Deportivo y en el Complejo de Riazor", aseguró.

El presidente concluyó defendiendo que la colaboración público-privada será clave para impulsar nuevas oportunidades para A Coruña. "Iniciamos hoy una etapa de entendimiento mutuo con el convencimiento de que la colaboración público-privada es la mejor herramienta para servir al interés general de los coruñeses", finalizó.