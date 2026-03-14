Ceuta 1 - Deportivo 2: Altimira mete al Dépor en ascenso directo

El Dépor volvió a sumar tres puntos importantísimos en su pelea por ascender tras ganar por un gol a dos al Ceuta. Un gol de Altimira en el descuento permite a los de Hidalgo dormir en ascenso directo al aprovechar el tropiezo del Castellón. Antes Nsongo Bil conseguía su segundo gol con el primer equipo.

Pudo pasar cualquier cosa en una primera mitad loca y con alternativas para los dos conjuntos. Los coruñeses entraron realmente mal al partido con una alineación extraña y muchos cambios respecto a las jornadas anteriores.

Las malas sensaciones se tradujeron en un gol en contra en el que el equipo no fue nada contundente atrás. Tras un primer disparo que se estrellaba en el palo, Marcos controlaba casi en área pequeña y superaba a Ferllo a placer.

Era el minuto quince y los coruñeses recibían el primer golpe. Sin embargo el equipo se repuso bien y Nsongo Bil iba a igualar. El delantero estrenaba titularidad con gol y dejando buenas sensaciones en controles y descargas.

El gol dio alas a un Dépor que se fue a por el segundo y disfrutó de buenas ocasiones para ello. Luismi la tuvo con un disparo lejano con el guardameta fuera del área que sacaba Rubén Díez bajo palos.

También Bil pudo volver a ver portería pero su control dentro del área no fue bueno y desaprovechaba la ocasión. También el Ceuta tuvo las suyas. La mejor fue para Marino con un libre directo que se estrellaba en el larguero.

Los ataques se encadenaban sin tregua y Stoichkov perdonó al borde del descanso. Al andaluz le llegaba la pelota en posición franca pero su disparo se marchaba algo desviado.

Con otro acercamiento peligroso a favor del Ceuta se llegaba al descanso de un encuentro entretenido en lo que a ocasiones se refiere.

La segunda mitad nació con un control más claro por parte de ambos contendientes. Noubi entró en lugar de Loureiro. El central gallego recibió una fuerte patada en la primera mitad que imposibilitó su continuidad en el campo. Los minutos pasaban y las llegadas se producían más por errores del rival que mérito de alguno de los dos equipos. Ambos buscaban las contras y resguardaban su defensa.

El equipo de Hidalgo daba más sensación de comodidad y adaptabilidad al choque. El técnico dio entrada a Herrera, Mulattieri y Barcia. Herrera tendría en sus botas hacer el segundo en una contra rápida en la que se plantaba solo delante del guardameta. Sin embargo su disparo en el mano a mano era desviado a córner.

Con el partido agonizando el cuadro blanquiazul logró trenzar un buen ataque que se convertiría en el gol de la victoria . La pelota llegaba a Altimira que enganchaba un gran disparo que se alojaba en la meta ceutí. Igual que sucediera hace dos semanas en Zubieta, los coruñeses se hacían con el triunfo en el tiempo añadido. La alegría se apoderó de la afición desplazada y los herculinos duermen este sábado en puestos de ascenso directo.