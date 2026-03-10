El Sporting - Deportivo ya tiene fecha y hora

LaLiga ha hecho público el horario del encuentro entre Sporting de Gijón y Deportivo correspondiente a la jornada 32 del campeonato nacional de liga. El choque se disputará el sábado 28 de marzo a las 21:00 horas.

El horario permite un desplazamiento masivo de la afición deportivista aunque el Sporting ha limitado el número de entradas para las aficiones visitantes esta temporada. El conjunto asturiano redujo la grada destinada a las aficiones visitantes y está repartiendo unas 570, un número muy escaso para la afición blanquiazul.

De hecho, en el encuentro de la primera vuelta ese fue el número de entradas otorgadas por el Dépor al igualar el número que recibirán los deportivistas para este choque.

Las limitaciones han generado críticas a nivel general pero todo se encuadra dentro de la política llevada a cabo por LaLiga y su presidente Javier Tebas. Grandes aficiones ven cortados sus desplazamientos masivos ante las exageradas medidas de control.

Sea como fuere, el Dépor ya conoce el horario de los partidos que jugará en este mes de marzo: