Hidalgo, entrenador del Deportivo: "Hay que tener calma con la lesión de Yeremay"

La alarma en el Deportivo se ha encendido en forma de lesión. Y es que por primera vez en la temporada, Antonio Hidalgo puso voz a los problemas que lleva arrastrando el futbolista canario: "las molestias en el pubis que viene arrastrando fueron a más en el último partido y también tiene dolores en el aductor".

Sobre su posible regreso, Hidalgo fue claro: “me encantaría tener una fecha y decirla porque así su regreso estaría más cercano. Le van a venir bien los días de descanso para intentar que esté a tope en el tramo final”.



El técnico tuvo palabras de cariño hacia el jugador: "está animado y preparado para recuperarse lo más pronto posible y rendir a su mejor nivel. Él sigue trabajando con máxima dedicación".



Este tipo de lesiones suelen tener efectos más negativos en jugadores explosivos y con una importante punta de velocidad. "Es un jugador cuyo arranque en jugada es clave. Es una dolencia que limita, pero no incapacita. Vamos a cuidarlo al máximo y sé cómo se siente porque yo mismo estoy operado de eso".



Hay que recordar que Yeremay se perdió el encuentro de Zubieta tras ver la cartulina roja en el choque ante el Eibar. Además, tiene cuatro tarjetas amarillas, por lo que está a solo una de cumplir encuentro de sanción.