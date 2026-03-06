El Dépor recuerda el Centenariazo, "la copa que cien años dura": la noche que A Coruña venció a Madrid

Hoy, 6 de marzo, se cumplen 24 años de uno de los partidos más recordados de la historia del Deportivo: la noche en la que el equipo coruñés derrotó al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu y levantó la Copa del Rey de 2002, en un partido que pasó a la historia como el Centenariazo.

La final tenía un simbolismo especial para el club madrileño. El encuentro se disputaba en el propio Bernabéu y en plena celebración del centenario del Real Madrid, que esperaba conquistar el título ante su afición.

Sin embargo, el Deportivo terminó protagonizando una de las mayores sorpresas del fútbol español.

El equipo dirigido por Javier Irureta salió al campo con personalidad y muy pronto golpeó primero. En el minuto 6, Sergio González aprovechó una acción dentro del área para adelantar al conjunto gallego y silenciar el estadio.

El gol dio confianza al Dépor, que supo controlar el ritmo del partido ante un Real Madrid lleno de estrellas.

Antes del descanso llegó el segundo golpe. Diego Tristán, tras una jugada colectiva, marcó el 0-2 en el minuto 38, ampliando la ventaja coruñesa y dejando atónita a la grada del Bernabéu.

El Deportivo se marchaba al vestuario con una ventaja inesperada y media copa en el bolsillo.

En la segunda parte, el Real Madrid se volcó al ataque y consiguió recortar distancias con un gol de Raúl González en el minuto 58.

El tramo final fue de máxima tensión, con los blancos buscando el empate y el Deportivo resistiendo con orden y sacrificio.

El pitido final desató la euforia del conjunto coruñés. El Deportivo conquistaba su segunda Copa del Rey y lo hacía en un escenario y una fecha que quedaron grabados para siempre en la memoria del fútbol español.

Aquel equipo formado por jugadores como Molina, Manuel Pablo, Naybet, Mauro Silva, Valerón, Sergio o Tristán protagonizó una de las noches más gloriosas del club.

Una victoria que convirtió el 6 de marzo de 2002 en una fecha inolvidable para el deportivismo.