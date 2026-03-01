Real Sociedad B 2 - Deportivo 3: Abegondo y Mario al rescate

Una expulsión de Mikel Rodríguez en el minuto 74 permitió a los coruñeses dominar y remontar un encuentro que estaba realmente complicado

El Deportivo venció por dos goles a tres en Zubieta gracias a un tanto de Mario Soriano en el tiempo de descuento. La afición deportivista vivió una auténtica montaña rusa de emociones en un partido en el que los aficionados desplazados pidieron la dimisión de Hidalgo para acabar celebrando un triunfo in extremis que deja al Dépor igualado con el ascenso directo.

El choque arrancó realmente bien para los intereses blanquiazules. Una mala salida de Álvaro Fraga permitía a Stoichkov adelantar a su equipo en el minuto dos de encuentro. Todo llegaba tras un buen balón de Luismi y un fallo del guardameta local.

Poco le duró la alegría a un Dépor que volvió a administrar mal la ventaja en el marcador. A diferencia de la semana pasada, la Real B lo aprovechó e igualó en el minuto 23 por medio de Astiazarán. El atacante se encontraba con un balón rechazado por el poste y a placer establecía el empate.

Los coruñeses no daban señales de vida y se les atragantaba el partido. Tras la salida de vestuarios y ya con la segunda parte en marcha, los de Hidalgo no eran capaces de inquietar la meta rival. El dominio era de una Real B que jugaba a placer y pisaba con asiduidad la meta blanquiazul.

El técnico deportivista buscó soluciones en el banquillo y metió a Jurado y Patiño para controlar el centro del campo. De esta forma retiraba a un inoperante Zaka y a Luismi. La jugada no salió bien y un error en la entrega de Loureiro sobre Noubi permitía a Ochieng hacer el segundo.

El Dépor se encontraba perdido y no lograba conectar con la gente de arriba. Hidalgo metió a Arnau y Mulattieri y unos minutos después a Bil Nsongo. Sin embargo el equipo seguía sin dar sensación de peligro más allá de alguna conducción de Mario y los centros de Quagliata.

Pero la Real B dio muestras de ser un filial y Mikel Rodríguez cometió dos errores imperdonables. El centrocampista veía dos amarillas en apenas cinco minutos y dejaba a su equipo en inferioridad. Era el minuto 74 de encuentro y el Dépor encontraba un balón de oxígeno para reengancharse al partido. Le costó igualmente en los primeros minutos y la Real B desaprovechó algunas ocasiones.

Todo lo contrario de un Dépor que encontró en Bil Nsongo a su salvador. El delantero del Fabril hacía el empate tras una gran acción individual dentro del área y daba esperanzas al equipo. Y el gol de la victoria llegaría a treinta segundos para el final. Balón en profundidad dentro del área sobre Mario Soriano y el Joker superaba por bajo al guardameta de la Real. Gol, victoria y sensación de alivio de un Dépor que se lleva una victoria espectacular ante un rival que atraviesa su mejor momento de la temporada.