El Deportivo nació en un gimnasio volcado en la esgrima y el remo

El Deportivo cumplirá este 2026 su 120 aniversario. El equipo de fútbol más laureado de Galicia ha estrenado museo y en él se recuerda con especial cariño el origen y nacimiento del club de fútbol.

Para ello hay que remontarse a finales del siglo XIX y a una figura clave en la ciudad herculina: Federico Fernández-Amor Calvet. Él tuvo la idea de crear un gimnasio situado en la Calle Galera y dotarlo de un carácter mucho más popular que los que existían en ese momento. De alguna manera logró reducir el carácter exclusivo que se daba en las primeras sociedades deportivas de la ciudad de A Coruña.

Conocido como la Sala Calvet, muchos jóvenes coruñeses se iniciaron en el mundo de la esgrima, deporte principal en sus primeros años de vida.

El éxito del gimnasio fue casi inmediato y pronto se unieron otras disciplinas deportivas como el remo, tenis o ciclismo. De hecho en el recién estrenado museo del Deportivo aparece un trofeo de traineras como el más antiguo que se conserva de la Sala Calvet.

Galería de fotos: Así es por dentro el Museo del Deportivo RC Deportivo

Origen del Deportivo

Con el siglo XX recién estrenado, la sociedad coruñesa empezó a oír hablar de un deporte llamado football que se practicaba con gran devoción en el Reino Unido.

Fueron los comerciantes y miembros de la colonia británica de la ciudad de A Coruña los que introdujeron este deporte en la ciudad herculina y su éxito fue casi inmediato. La Sala Calvet no fue ajena al boom y en 1906 fundó su propio equipo. En ese momento nacería el Club Deportivo de la Sala Calvet. Solo cinco años después se cambiaría el nombre a Real Club Deportivo de La Coruña, momento en el cual empezó a vestir con una camiseta de rayas azules verticales.

Pronto llegó el primer título oficial

En mayo de 2023 la RFEF dio la razón al Deportivo y oficializó el primer título de su historia: la Copa España de 1912.

En un minucioso trabajo llevado a cabo por el periodista Rubén Ventureira el club solicitó la oficialidad de este título tras una intensa investigación. A ello contribuyó el trabajo de catalogación llevado a cabo por Lois Novo, responsable de patrimonio del club en ese momento.

Esta es otra de las joyas que se puede visitar y observar en un museo que ya ha abierto sus puertas a la afición deportivista.